Le 7 zeppe più belle di Zara da sfoggiare questa primavera senza soffrire il caldo

Le 7 zeppe più belle di Zara per un’estate fresca e di tendenza

Per affrontare l’estate con stile e comfort, niente di meglio di una calzatura aperta e leggera come una zeppe. Le 7 zeppe più belle di Zara sono anche eleganti e di tendenza, un mix perfetto per ogni occasione.

Zeppe in neoprene nere con finitura a punta tonda

Queste sandali in neoprene sono tra le più richieste. Disponibili in nero, hanno cinturini larghi e una finitura a punta tonda. L’altezza della zeppa è di 10,3 cm e sono disponibili in varie taglie dal 36 al 42. Il prezzo è di 39,95 euro.

Sandali con zeppa in beige e nero

Un mix di colori che sicuramente non passerà inosservato. Questi sandali con zeppa alta di 39,95 euro, saranno perfetti per ogni occasione. Disponibili in varie taglie.

Alpargatas con zeppa in denim leggero

Le alpargatas in denim sono l’ultimo grido della moda. Comode e alla moda, sono disponibili in varie taglie e costano solo 39,95 euro.

Sandali acharolados neri con zeppa

Per le occasioni speciali, opta per questi sandali neri acharolados con una zeppa importante. Disponibili in varie taglie a 39,95 euro.

Sandali con zeppa e cinturino in vinile

Per maggior comfort, questi sandali con zeppa e cinturino in vinile sono perfetti. Disponibili in varie taglie dal 35 al 42 a 35,95 euro.

Sandali con zeppa asimmetrica in lilla e argento

Questi sandali con zeppa asimmetrica in lilla e argento sono perfetti per un look elegante. Disponibili in varie taglie tra cui la 37, 38, 39, 40 e 42 a 39,95 euro.

Zeppe in camoscio color crema

Per un look più sobrio, le zeppe in camoscio color crema sono perfette. Disponibili in varie taglie a 39,95 euro.

La collezione di zeppe di Zara per donne permette di elevare qualsiasi look, sia di giorno che di sera. Le sandali con piattaforma e le scarpe in rafia con zeppe sono una scelta elegante per le serate estive o i look vacanzieri. Invece, le alpargatas con tacco alto sono ideali per matrimoni primaverili e feste all’aperto.

Scegli la tua preferita sulla pagina web di Zara o prova le tue zeppe preferite in negozio.

