Le 5 sandali più comodi e belli di Skechers che non potrai resistere a comprare.

Skechers è uno dei marchi di calzature con la migliore reputazione e in questo caso ti presentiamo diversi modelli di sandali del marchio che dovresti considerare se stai cercando calzature per la stagione estiva. Scopriamo i 5 sandali più comodi e belli di Skechers.

Solitamente presentano dettagli e accessori in modo da poter scegliere quello che più ti piace. Comodi e versatili, i loro design si distinguono per un ottimo rapporto qualità/prezzo.

5 sandali più comodi e belli di Skechers

GO WALK FLEX Sandal – Elation – Desert Nights

Il loro prezzo è di 65,00 euro. Come suggerisce il nome, questi sandali sono perfetti per le donne che amano andare in spiaggia o tuffarsi in piscina. Con un interessante aspetto casual, presentano una tomaia in maglia testurizzata e una soletta sagomata in Goga Mat.

Foamies: Skechers GOwalk 5 Astonished

Con un prezzo di soli 65,00 euro, abbiamo questa ciabatta Slip-On per la spiaggia o la piscina, con una leggera tomaia in EVA perforata e una suola intermedia con ammortizzazione tecnologica ULTRA GO. Si distinguono per il sistema Comfort Pillar ad alto ritorno di energia, che previene il dolore e l’affaticamento. Sono praticamente piatte per il comfort che offrono.

Beverlee – Boho Glow

Le zeppe, che non noterai nemmeno, sono indispensabili per goderti il bel tempo. Queste hanno come elementi unici una tomaia sintetica con aperture, un pannello elastico sull’istep e una soletta Luxe Foam. Sono pratiche e versatili. Per maggiori informazioni, il loro prezzo è di 65,00 euro.

BOBS Desert Kiss

In questo caso, spicca un prezzo leggermente più basso di 55,00 euro. Lo spirito fresco e bohemieno delle BOBS Desert Kiss le rende delle zeppe a profilo basso che non dovresti lasciarti sfuggire. Presta attenzione alla tomaia in microfibra con chiusura in Gore-Tex sull’istep; è il segreto del suo grande comfort. Inoltre, presenta una soletta con ammortizzazione Skechers Memory Foam che riduce l’impatto durante la camminata.

BOBS Desert Kiss – Desert Nights

Un’alternativa leggermente più notturna rispetto alla precedente opzione sono le Desert Nights della linea BOBS Desert Kiss, che riprendono alcune caratteristiche ma si distinguono per quelle strisce senza lacci in tessuto elasticizzato. Sono ideali per eventi serali, quindi diventeranno le tue preferite durante l’estate. Il loro prezzo è di 65,00 euro.

Come puoi vedere, hai una varietà di sandali di diversi tipi, quindi puoi scegliere quello che ti piace di più.

