Le 5 occasioni nascoste di Zara che non avresti mai pensato fossero così economiche.

Nel nostro negozio preferito ci sono un sacco di abiti di diversi tipi. Sia in saldo, che a prezzi speciali, e in generale, ci sono 5 occasioni nascoste di Zara che non sapevi che fossero più economiche.

Questo ti permette di andare vestito come delle prime firme, ma a prezzi low cost. Hai questi capi sia per questa estate che per la nuova stagione. Non perderli e non tardare a comprarli!

5 occasioni nascoste di Zara

Un vestito a 17 euro da Zara? Ebbene sì, è possibile ed è il massimo. Ha un design allettante, molto sexy e con una stampa a colori e margherite. Il suo prezzo era di 29,95 euro, ma con i prezzi speciali, il meglio è che paghi 17,99 euro, perché ora è scontato del 39%.

In merito a costumi da bagno, puoi ancora ottenere i più sofisticati. È il caso di questo in colore arancione, molto di tendenza in questa stagione. È il costume da bagno con coppe rimovibili, scollo a V pronunciato con dettaglio di pezzo metallico foderato. Presenta spalline incrociate sulla schiena. Il suo prezzo era di 27,95 euro, e in questo momento lo acquisti per 15,99 euro, con lo sconto del 42%.

Per invitata di nozze, festa e cocktail, per una cena, hai questo vestito spettacolare che ha un prezzo molto conveniente. È il vestito con scollo retto e spalline sottili con applicazione di perline. Ha pieghe laterali, il fondo con apertura frontale e si evidenzia la chiusura sulla schiena con cerniera nascosta nella cucitura. Il suo prezzo è di 35,95 euro, lo indossi con delle piattaforme e una borsa più casual e puoi andare ovunque.

Hai anche i pantaloni palazzo che sono disponibili in diversi colori: calderone, azzurro chiaro, nero e bianco. Sono pantaloni fluidi a vita alta ed elasticizzata, e si distinguono per la gamba larga. Li acquisti solo per 19,95 euro e li indossi in molte occasioni in questa nuova stagione.

Sarai anche la più elegante con l’abito midi con scollo a V e spalline di colore bianco. Ha un tessuto con texture a rilievo. E la cosa migliore, oltre al prezzo, è che ha il 30% di cotone riciclato, quindi hai anche un capo sostenibile. Costa solo 25,95 euro, e ti tirerà fuori da molte situazioni da questo momento.

Ci sono un sacco di capi che hanno un prezzo vantaggioso e che puoi ottenere, anche a meno di 15 e 10 euro, e non durante i saldi.

