Le 5 gonne lunghe e midi di Zara per trionfare nelle tue serate estive.

Per trionfare nelle serate estive, Zara ha una selezione di fantastiche gonne midi e lunghe. Gonne molto eleganti e di grande stile che puoi trovare nel negozio online del marchio. Sono ideali!

Le gonne più eleganti di Zara per le serate estive

Questa gonna è un grande successo perché combina diverse tendenze che spopolano nel mondo della moda: la lunghezza midi, il tessuto plissé e il colore rosa. Con vita alta e dettaglio delle pieghe, sta incredibilmente bene a donne di tutte le taglie e di tutti i tipi di corpo. Per far sì che la gonna sia la protagonista dell’outfit, abbinala a un top e a sandali neri. 29,95€.

Il tessuto semitrasparente è molto di moda questa stagione, quindi puoi prendere questa gonna della nuova collezione di Zara per creare un look sensuale ed elegante allo stesso tempo. Con vita alta e cintura elastica, è una gonna dritta realizzata in tessuto semitrasparente. Ha la sua propria blusa abbinata, e con entrambi i capi e un paio di sandali con tacco sarai fantastica. 25,95€.

Per uscire a cena e prendere qualcosa da bere, puoi anche optare per questa gonna midi realizzata in tessuto a maglia e filo metallico. Con cintura elastica e orlo con apertura frontale, ha anche la sua maglia abbinata per un look completo all’ultima moda. Un completo molto versatile, che puoi indossare sia per una serata informale con sandali bassi che per uno stile da sera con sandali con tacco e plateau. 39,95€.

Questa è una delle gonne più speciali della nuova collezione del marchio di punta di Inditex per l’estate. Realizzata in tessuto satinato verde oliva, ha vita alta con cintura elastica. Un capo che ha tutto per diventare il tuo preferito nel guardaroba perché è comodo, elegante e molto versatile. Puoi abbinarla a un body e a sandali con tacco con un design a strisce nere. 25,95€.

E, infine, una gonna satinata con vita alta e cintura elastica. Di colore nero e con effetto increspato, è la più versatile di tutte perché puoi abbinarla in mille modi diversi. Un total black look è una scommessa sicura per trionfare di sera, anche se essendo estate puoi dare un tocco di colore e allegria al look con sandali rosa o arancioni, ad esempio. 25,95€.

