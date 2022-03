Le 5 cose che non sapevi che puoi mettere in lavatrice

La lavatrice è uno dei principali elettrodomestici. Sebbene sia di grande aiuto, di tanto in tanto possono sorgere Dubbi su ciò che le cose possono o non possono essere pulite al suo interno, per paura rovinare il capo in questione, o la macchina stessa. Ecco un elenco di cinque cose che potresti non sapere di poter mettere in lavatrice.

la tenda della doccia

Ci sono alcuni oggetti di plastica che possono essere messi in lavatrice. Se la tenda del bagno necessita di pulizia, può essere lavato con un programma a bassa temperatura -perché il calore potrebbe danneggiarlo-. Allo stesso modo sarà necessario utilizzare un ciclo breve e senza centrifugazione per evitare che si rompa.

i tappetini per auto

Non c’è dubbio che il tappetini per auto Accumulano sporco più di quanto possano. Se vuoi pulirli in lavatrice, la prima cosa da fare è passare l’aspirapolvere, e saranno pronti per essere lavati con un programma breve.

Pezzi di lego

Sì, è così. Se utilizzato per lungo tempo, è probabile che il Pezzi di lego finiscono per accumulare sporco incorporato, il che è pericoloso considerando che alcuni bambini possono metterlo in bocca. Per pulirli, possono essere messi in lavatrice all’interno di un sacchetto a rete che ne impedisce la dispersione.

Cuscino

Con il passare del tempo, il cuscini della camera da letto tendono ad assumere un colore giallastro, a causa del sudore e della saliva che si staccano durante il sonno. La soluzione potrebbe essere quella di mettere il cuscino direttamente in lavatrice, senza fodera. Può essere lavato in questo modo sia che sia sintetico o piuma. Quando lo si rimuove dalla lavatrice, è consigliabile lasciarlo asciugare all’aria in modo che non prenda umidità o muffe.

tappetini doccia antiscivolo

Il stuoie che sono posti sul pavimento del doccia o vasca per non cadere, possono essere il perfetto terreno fertile per la creazione di muffe. Per evitare che ciò accada, puoi metterlo in lavatrice con un programma freddo e una breve centrifuga.