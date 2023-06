Le 5 capi di Zara che faranno impazzire nei saldi estivi

Le nostre negozi preferiti hanno già dato il via ai saldi. Ci sono già sconti interessanti, ma saranno ancora migliori tra qualche settimana. Guarda i 5 capi di Zara che saranno una follia nei saldi successivi.

Sappiamo già che in questo caso gli sconti saranno ancora più importanti e potrai acquistare i capi a prezzi ancora più bassi. In questo modo potrai risparmiare durante le vacanze.

5 capi di Zara che saranno un successo nei saldi successivi

Ci piace molto l’abito midi stampato. È realizzato in cotone ed ha un collo rotondo e maniche senza cuciture. Ha una cintura regolabile con fibbia rivestita dello stesso tessuto. Il suo prezzo era di 59,95 euro, ma con lo sconto del 33% scende a 39,99 euro. Sicuramente nei saldi successivi sarà ancora più scontato, quindi non lasciartelo sfuggire.

Sarai sempre elegante con questo abito nero ideale per le tue uscite. È realizzato in maglia con fibbia dorata sulla spalla per essere la più sofisticata della festa. Ha uno scollo fluido e maniche senza cuciture, e puoi già cercare la tua taglia. Da 39,95 euro è passato a 25,99 euro grazie allo sconto del 34%. Puoi abbinarlo a una varietà di accessori e altro.

