Le 4 capi che le esperte di moda non comprerebbero mai: prendi nota

Le esperte di moda sanno molto bene quali sono i migliori capi da acquistare questa stagione. Ce ne sono alcuni che dovrebbero già essere nella tua lista della spesa e altri che non compreresti mai. Quindi non sorprende che un video virale sui social media sia diventato un must-have per vestire bene. Questa esperta di moda ci rivela il segreto meglio custodito di una donna che capisce di abbigliamento e cosa indossare. Prendi nota di cosa non dovresti mai comprare.

I 4 capi che le esperte di moda non comprerebbero mai

@andreadutrus Capi stretti: perché non mi sento a mio agio e non sono molto estetici, meglio una taglia in più. Shorts di jeans: sono più scomodi di quello che pensiamo. Tacchi alti: essere scomode degrada la tua immagine. Capi in saldo: solo perché è in saldo, non significa che tu ne abbia bisogno o che lo userai ❤️❤️ #consulentedimmagine #stilidiabbigliamento #suggerimentidimoda ♬ WATATI (feat. Aldo Ranks) [From Barbie The Album] – KAROL G

Migliaia di persone hanno visto un video che potrebbe cambiare la nostra vita. Una delle esperte di moda ha colpito nel segno esponendo 4 capi che non si comprerebbero mai. In questi tempi di acquisti impulsivi, è importante sapere cosa indossare per non sbagliare quando investiamo i nostri soldi.

Capi stretti: perché non mi sento a mio agio e non sono molto estetici, meglio una taglia in più. Facciamo questo errore più spesso di quanto vorremmo ammettere. Nella speranza di dimagrire o sembrare più magre, optiamo per capi che in realtà non ci donano del tutto.

Shorts di jeans: sono più scomodi di quanto pensiamo. Sono alla moda, anche se non a tutte stanno bene. Oltre ad essere difficili da indossare o abbinare in determinate occasioni, se sono molto corti non ci serviranno a quello di cui abbiamo bisogno.

Tacchi alti: essere scomode degrada la tua immagine. Anche se ci piace vederli sugli altri, i tacchi alti non sono sempre una buona scelta. Possiamo sentirci molto più comode e più felici ovunque con delle scarpe basse. Non indossare i tacchi solo per piacere agli altri.

Capi in saldo: solo perché è in saldo, non significa che tu ne abbia bisogno o che lo userai. Durante i saldi, la tentazione di comprare a prezzi più bassi può essere enorme. Ci getteremo su un tipo di capo che forse non indosseremo mai, solo perché è economico, un grande errore.

Questi sono i capi che questa esperta di moda non indosserebbe mai e che hanno scatenato un’ondata di commenti sui social media. Alcuni di essi potrebbero sorprenderti o potresti voler esprimere la tua opinione sulle idee di questa professionista degli abiti e degli accessori.

