Le 3 lampade di design imperdibili di Zara Home per il vostro salotto!

Scopri le 3 nuove lampade di design di tendenza in vendita da Zara Home che vorrai acquistare con urgenza!

Volete cambiare le lampade del vostro salotto? Siete alla ricerca di un modello trendy e minimalista ? Da Zara Home abbiamo esattamente quello che ti serve!

Lampade minimaliste e ultra-design nel reparto casa di Zara Home

Non è più un segreto! Luci e lampade danno un senso di la vera differenza per i vostri interni. Dopo tutto, le lampade non sono solo pratiche e funzionali. Inoltre, offrono un certo stile e design alla stanza.

La buona notizia? Zara lo capisce. Il marchio spagnolo ha un incredibile reparto illuminazione. Lampade da comodino, plafoniere in lino, lampade da terra in eucalipto, lampade da tavolo in acciaio inox… Ce n’è per tutti i gusti, per tutti gli stili e soprattutto per tutti i gusti, per ogni stanza della casa.

Da Zara Home non saprete più dove girarvi. Per darvi una guida, abbiamo selezionato le nostre 3 lampade preferite del momento. Design d’avanguardia o minimalistaL’azienda di mobili offre molte opzioni che daranno un nuovo aspetto alla vostra stanza.

2 lampade da tavolo perfette per il vostro buffet

Non sapete che stile di lampada mettere sulla vostra credenza? Zara Home ha pensato a tutto! Il marchio spagnolo ha infatti presentato due nuove lampade da tavolo che saranno perfette per la vostra casa.

Ci piace particolarmente questa lampada a sfera bianca e oro. A prima vista, si tratta di una lampada essenziale con un paralume a campana realizzato all’80% in cotone e al 20% in plastica-poliestere. Tuttavia, la sua base alta progettata con 3 sfere di vetro fa davvero la differenza.

La lampada imita la struttura di una bolla e contiene il 70% di vetro e il 30% di ferro. Funziona collegandosi alla rete elettrica e il cavo è realizzato in cloruro di polivinile e rame. Le sue proporzioni? 68 x 38 x 38 cm di altezza, larghezza e profondità e un peso di 3,224 kg.

Oltre a essere ultra trendy, questa lampada da tavolo è ora in vendita. Zara ha abbassato il prezzo. Invece di 99,99 euro, è ora in vendita a 79,99 euro.

Anche questa lampada con base in legno ha attirato la nostra attenzione in redazione. È un bel modello grazie alla sua base rettangolare. in legno di mango.

Il paralume è di forma cilindrica ed è di lino. Come la maggior parte delle lampade Zara, questo modello è collegato alla rete elettrica tramite un cavo in poliestere e rame. Può essere collocato su qualsiasi tipo di credenza, ma anche sul tavolino o su un tavolino.

Questa lampada è alta 41 cm, larga 9,50 cm e profonda 9,50 cm e pesa 1,524 kg. Costa 69,99 euro e porterà un vero senso di Darà un vero tocco di calore alla vostra casa.

1 plafoniera in juta ultra canon

Il nostro ultimo preferito in redazione? Questa plafoniera in juta beige. Con una base in ferro al 100%, è anche una perfetta con un paravento di iuta e una connessione di rete tramite un cavo in cloruro di polivinile.

È disponibile in 3 versioni diverse dimensioni: piccola, media e grande. Il più grande disponibile da Zara Home è alto 51 cm, largo 65 cm e profondo 65 cm e pesa 1,008 kg. Il prezzo è di 99,99 euro.

Portare lo stile naturale Il marchio spagnolo ha proposto ancora una volta una vera e propria chicca. Non credete?