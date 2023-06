Le 10 scarpe Skechers super scontate !

Skechers è diventato uno dei migliori marchi di calzature sportive adatte per correre, allenarsi e anche per fare una passeggiata. Le scarpe hanno suole speciali e design ergonomici per rendere ogni passo il più adatto possibile, ma hanno anche design alla moda, quindi niente di meglio che approfittare degli sconti che hanno ora su alcuni dei loro migliori modelli. Prendi nota, quindi, perché queste sono le 10 scarpe Skechers che sono ora fortemente scontate.

Le 10 scarpe Skechers con lo sconto migliore

Se desideri indossare delle scarpe di qualità questa primavera, Skechers è il tuo marchio. Inoltre, questi dieci modelli hanno degli sconti che non puoi lasciarti sfuggire.

Global Jogger-Fresh Strike

Uno dei modelli più venduti di Skechers, le Global Jogger – Fresh Strike, hanno ora uno sconto speciale nel negozio online di Skechers. Sono delle scarpe senza lacci, con una tomaia in mesh atletico in pelle morbida e sintetica, con soletta in memory foam raffreddata ad aria e suola resistente in gomma Goodyear. Il prezzo è stato ridotto da 100 a 69,99 euro.

Skechers Arch Fit Glide-Step – Highlighter

Questo altro modello è anche uno dei più desiderati in questa stagione primaverile. Si tratta delle Skechers Arch Fit Glide-Step – Highlighter con lacci, che hanno una tomaia sintetica e in mesh sportiva con soletta Arch Fit rimovibile, intersuola geometrica con ammortizzazione Glide-Step e suola Goodyear. Il prezzo è stato ridotto da 115 a 79,99 euro.

Skech-Air Extreme 2.0 – High Momentum

Il modello Skech-Air Extreme 2.0 – High Momentum è una scarpa che si distingue per il suo comfort, grazie alla sua camera d’aria Skechers Skech-Air® Extreme 2.0. La tomaia è in mesh sportivo e materiale sintetico, con soletta in memory foam raffreddata ad aria e intersuola con camera d’aria visibile Skech-Air. Il prezzo è di 110 euro, ma ora è scontato a 69,99 euro.

GO WALK Hyper Burst – Grand Smile

Le Go Walk Hyper Burst – Grand Smile sono un modello moderno, perfetto per una passeggiata. Hanno una tomaia in morbido mesh sportivo con intersuola e suola con ammortizzazione ultraleggera Hyper Burst. Il prezzo scontato ora passa da 100 a 69,99 euro.

Skechers GO GOLF Max – Swing

Le Skechers GO GOLF Max – Swing sono delle scarpe speciali per giocare a golf, con una tomaia in mesh a maglia che è repellente all’acqua, suola senza tacchetti e intersuola con ammortizzazione leggera e soletta comfort. Il prezzo scontato passa da 100 a 69,99 euro.

Sunny Street – Leatherette

Con molto stile, le Sunny Street – Leatherette sono un modello di scarpa che si distingue per essere molto comodo ma anche per uno stile unico e anche brillante. Il prezzo è ora scontato, quindi passa da 90 a 62,99 euro.

Relaxed Fit: Oak Canyon – Verketta

Il modello Relaxed Fit: Oak Canyon – Verketta è un altro dei modelli di scarpe Skechers che è ora scontato. In questo caso si tratta di una scarpa da uomo che si distingue per il suo design retrò, con una tomaia in pelle e una suola in schiuma. Il prezzo scontato passa da 65 a 51,99 euro.

Relaxed Fit: Selmen – Helson

Questo altro modello di scarpa da uomo è anche una delle migliori scarpe ora scontate in Skechers. Con tessuto speciale repellente all’acqua e suola in schiuma, il prezzo scontato passa da 90 a 62,99 euro.

Breeze St – Drama-Less

Le Skechers Breeze St – Drama-Less sono uno dei migliori modelli Skechers per andare a camminare. Hanno una maglia tecnica con lacci elastici e soletta con ammortizzazione speciale in schiuma. Il prezzo scontato ora passa da 75 a 51,99 euro.

Skechers Skech-Air Arch Fit – Top Pick

Infine, hai il modello Skechers Skech-Air Arch Fit Top Pick con un design semplice ma il migliore per lunghe passeggiate. Ha una suola rimovibile e una camera d’aria. Disponibile nel colore lavanda (foto) e in altri tre colori (rosa, blu e nero), è scontato da 110 a 76,99 euro.

4.9/5 - (9 votes)