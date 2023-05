Le 10 irresistibili vestiti e gonne di Zara per trionfare questa primavera

Il freddo e la pioggia fanno venire sempre più la voglia di tempo bello e per questo tanti non vedono l’ora che arrivi la primavera. L’aumento delle temperature ci farà lasciare il cappotto e dobbiamo cambiare il nostro guardaroba con capi più leggeri. Per questo motivo, dobbiamo pensare di rinnovare il nostro abbigliamento e per farlo ci sono marchi di moda imprescindibili come Zara. Il marchio emblema di Inditex ha già attivato la modalità primavera ed è iniziato a proporre i migliori design per sfoggiare i migliori look per questa stagione. Si tratta di design moderni con uno stile che combina eleganza e sofisticazione che ti faranno sembrare incredibile in ogni occasione. Prendi nota, perché questi sono i 10 vestiti e le gonne di Zara con cui puoi anticipare la primavera.

I vestiti e le gonne di Zara per spopolare questa primavera

Zara si prepara per una nuova stagione e infatti, ha già proposte che sicuramente vorrai indossare nella primavera del 2023. Abiti essenziali, di maglia, con design lunghi, corti e midi e gonne che sono trend tra cui il denim si impone. Scopriamo insieme i vestiti e le gonne Zara per iniziare ad anticipare la primavera.

Abito lungo in chenille

Zara punta in alto per una primavera del 2023 in cui gli abiti in chenille e i capi in generale con maglia fine e chenille saranno protagonisti. Questo modello, in colore bianco e senza maniche diventerà presto un must-have, quindi non può mancare nel tuo guardaroba. Prezzo: 29,95 euro.

Abito camice a stampa

Anticipa la nuova stagione di primavera con questo modello di abito dal design camice in bianco e con stampa in nero e dettaglio di cintura. Ideale per i primi eventi della stagione o per essere elegante in ufficio. Decidi tu! Prezzo: 49,95 euro.

Abito lungo a stampa

Questo altro modello è ideale sia per uscire durante questo mese di marzo che per quando arriverà la primavera. Un design lungo, dal collo tondo e manica a sbuffo che si distingue anche per la sua vivace stampa in colore blu. Prezzo: 39,95 euro.

Abito corto in denim

Prendi nota degli abiti e delle gonne in denim di cui abbiamo già detto che imporranno in primavera. Per il momento, puoi prendere questo, a manica lunga, scollo a V e design abbastanza largo. Perfetto per la vita di tutti i giorni. Prezzo: 49,95 euro.

Abito corto a pois

Hai visto un abito più romantico di questo? Puoi ricreare lo stile “vanilla girl” che si è imposto in inverno, con questo modello ideale per la primavera. Un abito perfetto per eventi, per un appuntamento o anche per andare al lavoro. Prezzo: 29,95 euro.

Abito corto a righe

Eleganza allo stato puro è questo altro abito corto di Zara per la sua nuova collezione di primavera. Un modello con collo a risvolto che ricrea lo stile di una camicia abbinata a una gonna corta. Perfetto per essere un’invitata ad un evento, ma anche una buona scelta come look da ufficio. Prezzo: 35,95 euro.

Gonna corta blu

Per quanto riguarda la gonna, inizia ad accogliere la gonna con questo modello a vita alta, in tessuto di viscosa e colore blu o “bluon” come lo definisce Zara. Un modello corto ideale da indossare sia con una camicia bianca, ad esempio, che con una semplice maglietta bianca. Prezzo: 29,95 euro.

Gonna denim long length

Le gonne in denim e molto lunghe saranno una delle grandi protagoniste di questa primavera. Gonne come quella che vedete qui, che è già di fatto, un best-seller di Zara. Sono molte le tiktokers e le influencer che non smettono di mostrarla. In colore bianco e con piccola cucitura sul fondo è la gonna che più indosserai questa primavera. Prezzo: 25,95 euro.

Gonna midi con bottoni dorati

Se stai cercando una gonna elegante e che ti serva per eventi, ad esempio, niente di meglio che scegliere questo altro modello. Una gonna midi in colore nero, a vita alta e con dettaglio di bottoni dorati. Prezzo: 25,95 euro.

Gonna gabardina paperbag

Questo altro modello di gonna è una delle grandi novità di Zara per la stagione, che ha già lanciato diversi capi ispirati allo stile delle gabardine. Tra questi, spicca la gonna che vedete in schermo, realizzata in tessuto gabardina e design paperbag. Prezzo: 35,95 euro.

