Le 10 gonne di Primark che saranno un must questo estate.

Le 10 gonne ‘must’ di Primark per l’estate

Scopri come avere uno stile spettacolare a prezzi bassissimi!

Primark è la regina dei brand low cost e offre una vasta gamma di opzioni per chi vuole distinguersi con un capo d’abbigliamento. Quest’estate, se vuoi riempire il tuo armadio con capi must-have per ogni look, non perderti le 10 gonne che saranno imprescindibili: appena le vedrai e conoscerai il prezzo, te ne innamorerai.

Scopri subito le 10 gonne di Primark ‘must-have’ di questa estate

La gonna midi con stampa tie-dye sui toni del blu sarà la scelta vincente di questa stagione estiva. Costa solo 18 euro ed è un vero affare.

Questa gonna disponibile in diversi colori costa solo 4,5 euro: un capo perfetto per il tuo guardaroba estivo.

La gonna midi con taglio laterale sarà un capo versatile per tutta l’estate, perfetta per eventi o per il tuo look da ufficio. Costa solo 14 euro.

Questa gonna lunga in maglia ti farà sentire a tuo agio a soli 9 euro. La puoi abbinare con un top o con una camicia, un vero capo base per il tuo guardaroba.

