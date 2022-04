Lazio-Milan: diretta streaming Serie A, canale TV, come vedere online, notizie, quote, ora di inizio

La Lazio di Maurizio Sarri ospiterà il Milan allo Stadio Olimpico in quella che sarà una partita fondamentale sia per lo Scudetto che per le gare europee, poiché entrambe le squadre sono ancora in lotta per i rispettivi obiettivi. Il Milan è imbattuto nelle ultime 11 partite di Serie A, di cui sei vittorie. Inoltre, nelle ultime sei partite non ha segnato gol, mentre la Lazio ha segnato 65 gol in questa stagione, la seconda in Serie A dietro solo all’Inter con 68. Domenica all’Olimpico sarà una sfida emozionante e aperta. Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: domenica 24 aprile | Tempo: 14:45 ET

Posizione: Stadio Olimpico — Roma, Italia

Streaming TV/diretta: Sommo+

Probabilità: Lazio +195; Pesca +235; AC Milan +140 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Lazio: La squadra di Maurizio Sarri, dopo aver perso il derby contro l’AS Roma il mese scorso, ha finalmente trovato un nuovo equilibrio in squadra ed è in corsa per il posto in Europa League per la prossima stagione. Con il 43%, la Lazio ha la percentuale di tiri in porta più alta in questa Serie A, ma ha una media di soli 11 tiri a partita, il 7° meno in campionato. Ciro Immobile guida la Serie A con 25 gol e 20,8 attesi. Rappresenta il 29% dei tocchi della Lazio nell’area avversaria, il tasso più alto del campionato.

AC Milan: Stefano Pioli finalmente accoglie nuovamente in rosa sia Ante Rebic che Zlatan Ibrahimovic e faranno parte della partita anche se difficilmente inizieranno la partita. Olivier Giroud guida il Milan con 9,2 gol previsti e si classifica al 9° posto in Serie A con una media di 0,2 gol previsti per tiro tra i giocatori con oltre 30 tiri effettuati. Il Milan ha collezionato sei reti inviolate consecutive in Serie A e l’ultima volta ha avuto una serie più lunga nel febbraio 1994 (nove partite). I rossoneri hanno subito solo sette gol in campionato nel 2022 (in 14 partite), solo il Liverpool (sei gol subiti in 12 partite) ne ha realizzati meno da inizio anno nelle Big-5 European Leagues.

Predizione

Sarà una partita aperta ma i rossoneri sono decisamente i favoriti e hanno bisogno di una reazione dopo che hanno perso il derby di Coppa Italia contro l’Inter in settimana. SCEGLIERE: Milan 2, Lazio 1