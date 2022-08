l’azienda ritira questo prodotto per bambini perché dannoso per la salute

La catena irlandese di abbigliamento e accessori Primark ha lanciato un Avviso ai tuoi consumatori: il richiamo di un prodotto dei propri figli. Nello specifico si tratta di un piatto chiamato “piatto Winnie the Pooh”a forma del famoso cartone animato.

lo so commercializzato in tutti i suoi negozi in Irlanda dal 4 dicembre 2021 in poi Spagna dal 17 dicembre dello stesso anno. L’Autorità locale per la sicurezza alimentare ha comunicato i fatti, costringendo al ritiro immediato.

#FoodAlert Richiamo di Primark Winnie the Pooh Plate a causa della possibile migrazione di piombo e formaldeide. Per ulteriori informazioni su questo avviso, vedere: https://t.co/PQliNGvH9r. pic.twitter.com/LkhkX5NBJs — Autorità per la sicurezza alimentare (@FSAIinfo) 12 agosto 2022

rimborso senza ricevuta

Si è scoperto che può rilasciare tracce di piombo e formaldeidesecondo la dichiarazione di Primark, in importi maggiori di cosa consentito dalle normative dell’Unione Europeae cos’è un rischio in caso di ingestione.

L’azienda ora invita tutti coloro che hanno il piatto a restituirlo in uno dei suoi negozi. sarà un rimborso completo e non sarà necessario presentare né lo scontrino né alcuna prova d’acquisto.