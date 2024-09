Tradurre in termini concreti i cambiamenti all’interno delle aziende non è sempre un’impresa facile. L’aspetto umano delle ristrutturazioni interne spesso viene messo in secondo piano, dando luogo a fenomeni come il “quiet cutting”, che può avere gravi ripercussioni sulla salute mentale dei dipendenti. In questo articolo, esploreremo la definizione del “quiet cutting”, le sue conseguenze sui lavoratori e come possiamo riconoscere e affrontare il cosiddetto “sindrome del sopravvissuto”.

Definizione del “quiet cutting”: l’emergenza di un nuovo fenomeno nelle aziende

Che cosa significa “quiet cutting” ?

“Quiet cutting” è una pratica sempre più diffusa nelle imprese. Si tratta di ristrutturazioni interne che comportano lo spostamento dei dipendenti verso nuovi ruoli che non corrispondono necessariamente alle loro competenze. Questa pratica, ideata dal “Wall Street Journal”, mira ad evitare licenziamenti diretti ma ha effetti psicologici negativi sui lavoratori.

Come si manifesta il “quiet cutting” ?

A differenza del licenziamento o della retrocessione classica, il “quiet cutting” consiste nel mettere da parte silenziosamente i dipendenti assegnandoli a nuove funzioni dopo una ristrutturazione aziendale. In base a uno studio condotto lo scorso marzo, il 77% dei lavoratori ha assistito a licenziamenti silenziosi e il 58% è stato colpito da questa pratica.

Queste cifre mettono in evidenza la diffusione di questo fenomeno nelle aziende. Il passaggio al prossimo argomento ci permetterà di comprendere meglio le conseguenze del “quiet cutting” sulla salute mentale dei dipendenti.

Le conseguenze del quiet cutting sulla salute mentale dei lavoratori

Gli effetti negativi del “quiet cutting”

Gli effetti del “quiet cutting” possono essere gravi per la salute mentale dei dipendenti che si ritrovano in ruoli non adatti alle loro competenze, precipitandoli in uno stato di demotivazione e disimpegno. Si tratta di una situazione stressante che può portare alla comparsa di sintomi ansiosi o depressivi.

Il “syndrome del sopravvissuto”

In aggiunta, il “quiet cutting” può dare origine al cosiddetto “sindrome del sopravvissuto”, caratterizzato da senso di colpa, demotivazione e disimpegno professionale. Questo fenomeno è ancora poco conosciuto ma è essenziale comprendere i suoi meccanismi per poterlo affrontare efficacemente.

Dopo aver esaminato l’impatto psicologico del “quiet cutting”, passeremo all’analisi della reazione delle persone coinvolte e al modo in cui la gestione può intervenire per supportare le squadre.

Comprendere la sindrome del sopravvissuto sul lavoro

Che cos’è la sindrome del sopravvissuto ?

La sindrome del sopravvissuto è una reazione comune in coloro che rimangono in un’organizzazione dopo un periodo di licenziamenti o ristrutturazioni. I “sopravvissuti” possono provare senso di colpa per aver mantenuto il proprio posto di lavoro mentre i colleghi sono stati licenziati, e questo può portare a stress, ansia e diminuzione della motivazione professionale.

Ruolo dei manager di fronte al quiet cutting e supporto alle squadre

L’importanza della leadership responsabile

In situazioni come queste, il ruolo dei leader aziendali è fondamentale. È loro responsabilità gestire le ristrutturazioni in modo etico e sostenibile, minimizzando gli impatti negativi sul benessere dei dipendenti. Questo coinvolge comunicazione aperta, ascolto attivo e supporto psicologico ai membri del team.

Misure da adottare per mitigare i rischi associati al “quiet cutting”

Le strategie preventive possono includere la formazione sui cambiamenti organizzativi, lo sviluppo delle competenze trasversali dei dipendenti e l’introduzione di programmi di sostegno alla salute mentale sul luogo di lavoro.

Nell’ambito lavorativo moderno, fenomeni come il “quiet cutting” non possono più essere ignorati. Si tratta di una sfida che richiede uno sguardo attento e soluzioni mirate, affinché la salute mentale dei lavoratori non sia compromessa. Ricordiamo che un dipendente motivato e soddisfatto è la chiave per il successo di qualsiasi azienda.

4.3/5 - (10 votes)