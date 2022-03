L’Australia fa causa a Facebook per aver tratto profitto da truffe sulle criptovalute

Problemi Facebook su Australia. L’organismo di regolamentazione del paese oceanico ha citato in giudizio Obbiettivola società madre proprietaria del rete socialeper non aver fatto abbastanza per rimuovere gli annunci da fregature in cui sono apparse celebrità che promuovevano investimenti in criptovalute.

La Commissione australiana per la concorrenza e i consumatori ha sostenuto presso la corte federale australiana che questi annunci hanno continuato ad apparire sulla piattaforma anche dopo che i personaggi pubblici in essi contenuti hanno affermato che la loro immagine veniva utilizzata senza il loro consenso. Alcuni di loro stanno anche portando Meta in tribunale per questo motivo.

Il regolatore accusa Facebook di aver “consapevolmente collaborato o partecipato a comportamenti e rappresentazioni false o ingannevoli” consentendo la pubblicazione di annunci ingannevoli delle criptovalute avrebbe un impatto negativo sui consumatori, gli utenti del social network.

Truffe “non raccontate”.

La causa rileva che queste presunte truffe sono iniziate nel 2019 con la pubblicazione di notizie false in cui i lettori sono stati invitati a investire in schemi fraudolenti di criptovalute. Il regolatore australiano aggiunge che le persone colpite hanno subito “perdite incalcolabili”. Un utente è stato estratto fino a 477.000 dollari (più di 432.000 euro). Meta avrebbe tratto profitto da queste truffe, generando “ingenti entrate” pubblicando annunci fraudolenti.

L’uso di criptovalute come Bitcoin o L’etere sta diventando sempre più comune, soprattutto tra i giovani che lo vedono come un meccanismo di investimento per guadagnare facilmente. L’anno scorso la sua popolarità è salita alle stelle e molti ne hanno approfittato corsa all’oro digitale per lanciare ogni tipo di truffa con cui rubare soldi ai piccoli investitori. L’anno scorso queste truffe hanno raggiunto un volume di oltre 14.000 milioni di dollari (circa 12.700 milioni di euro), il massimo storico.