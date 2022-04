L’aumento dei suicidi mette in guardia i filippini a Barcellona

Il Comunità filippina del Raval è stato allertato a metà dello scorso anno. In tutto il 2021 c’erano cinque suicidi e uno tentato in persone di questa nazionalità, quattro delle quali risiedevano nel Raval e due, nella Zona Franca. Può sembrare un numero esiguo, ma l’anno precedente, nel 2020, ce n’era solo uno, come nel 2018 e nel 2017. Nel 2019 direttamente non ce n’era. Finora nel 2022, un altro si è verificato poche settimane fa.

Il peggioramento della salute mentale è generale nella popolazione, ma colpisce più fortemente i gruppi vulnerabili come gli anziani. immigrati. Negli ultimi due anni, i centri di assistenza primaria (CAP) hanno visto a Aumento del 10% delle diagnosi di salute mentale nei quartieri poveri, dove c’è più immigrazione, nonostante in tutta Barcellona questi siano diminuiti, poiché i cittadini hanno consultato meno i loro medici di base poiché sono concentrati sul covid-19.

Nel Raval, questo numero di suicidi in a breve lasso di tempo e in filippini (uomini, soprattutto) giovani e con i bambini, lanciato tutti gli allarmi. L’Equip d’Atenció i Mediació Intercultural i Sociosanitari (Eamiss), che rappresenta la comunità filippina nel Raval, crede che dietro questa realtà ci sia un “tema emotivo”. La salute mentale porta ancora un enorme stigma in questa popolazione e chiedere aiuto a uno psicologo è disapprovato. “Non si parla molto e la famiglia non te lo spiega. Ma noi crediamo che sia a causa della crisi economica”, spiega. Josie Rocafort, Presidente di Eamiss.

Eamiss, travolto da questa realtà, chiese aiuto al CAP Raval Nord e insieme hanno creato a progetto di prevenzione del suicidio tra i filippini. È chiamato ‘Impatto di un intervento comunitario per prevenire il suicidio nella comunità filippina a Barcellona’. In esso, un gruppo di 10 persone sono stati formati dalla PAC, in tre sessioni tenutesi tra febbraio e marzo, per individuare, all’interno della comunità, chi ha problemi di salute mentale e offrire aiuto. Sono persone “di riferimento” del quartiere legate ad associazioni. uno di loro è Emily Silang, che, oltre ad avere una compagnia di assicurazioni nel quartiere, è membro della Philippine Guardians Brotherhood.

“L’obiettivo è identificare quando una persona può presentarsi segni di rischio suicidario. Lo faremo attraverso le associazioni. Daremo queste informazioni a tutti i leader della comunità filippina in ciascuna associazione”, spiega Silang. Attribuisce l’aumento dei suicidi a “motivi economici”.

Una richiesta comunitaria

L’infermiera della PAC Raval Nord Rocio Albuixech sottolinea che, sebbene con la pandemia si sia registrato un aumento delle consultazioni sulla salute mentale, l’idea di creare questo progetto è stata una “Domanda della popolazione filippina”. Sono stati loro a chiedere aiuto alla PAC. “Avevamo visto, soprattutto, più tentativi rispetto agli anni precedenti. Ma è stata Jossie a chiederci se potevamo fare qualcosa”, dice Albuixech. I medici auspicano che questa iniziativa dei filippini, che hanno attivamente chiesto aiuto alla PAC, Servire da esempio ad altre comunità. Vedi anche: Cerebrino Mandri, pubblicità e medicinali, di Xavier Carmaniu Mainadé

Secondo lei, uno specialista in salute mentale, il aspetto sociale è, negli ultimi tempi, quello con i maggiori fattori di rischio per il suicidio. “I filippini sono molto interessati al osteria, un settore che è stato fortemente colpito dalla pandemia”, aggiunge l’infermiera.

“Qui puoi trovare un cameriere che nelle Filippine è un ingegnere. Ma qui lavoriamo nel servizio domestico o nel settore alberghiero”, afferma la comunità filippina

La formazione di questi 10 guardiani della comunità filippina è consistita nel dotarli strumenti di base per rilevare i segnali di pericolo nei membri della comunità. “Per esempio, sapere cosa chiedere a quella persona che sta passando un brutto momento. Molte volte il suicidio è qualcosa di impulsivo, ecco perché è importante Guadagnare tempo”, Albuixech fa notare.

La realtà che si nasconde dietro la comunità filippina è molto simile a quella del resto popolazioni immigrate. “Lavoriamo per lunghe ore. Puoi trovare un cameriere qui che è un ingegnere nelle Filippine. Ma qui si lavora nel servizio domestico, come camerieri o come cuochi”, spiega Rocafort. C’è, continua, molta “frustrazione” nella comunità, tra l’altro perché, oltre a lavorare per sopravvivere, tendono a inviare denaro alle famiglie che vivono ancora nel loro paese di origine.

Più vulnerabilità

La pandemia covid-19 ha peggiorato la salute mentale della popolazione generale, ma ha anche peggiorato quella del gruppi vulnerabili. Uno di questi è l’immigrato. Il diagnosi di salute mentale nei quartieri di Barcellona con a condizione socioeconomica bassa sono aumentati a 10% negli ultimi due anni, secondo Società catalana di medicina familiare e comunitaria (Camfic). Sono i quartieri dove ce ne sono di più persone immigrate.

La prima è vedere negli immigrati molte depressioni moderate e ansia generalizzata, che necessitano di un trattamento farmacologico

“Noi, quando raccogliamo i dati, non distinguiamo tra migranti e persone di qui. Ma abbiamo visto che, sebbene a Barcellona la registrazione delle diagnosi di salute mentale nella PAC sia diminuita negli ultimi due anni -come è successo per tutte le patologie-, nei quartieri più poveri, dove ci sono più migranti, sono aumentate di un 10%”, dice. Iris Alarcón, segretario del consiglio Camfic.

I pazienti, spiega Alarcón, hanno consultato meno il proprio medico di famiglia, da qui questa diminuzione delle diagnosi. Le primarie sono state ribaltate con il covid-19. “Tuttavia, nei quartieri con i migranti c’è più patologia e hanno dovuto consultare di più. Soprattutto vediamo depressione moderata e ansia generalizzata, che necessitano di cure farmacologiche”, afferma Alarcón. Vedi anche: La dipendenza da videogiochi è già una malattia mentale secondo l'OMS

La precarietà della vita

Il Day Hospital per gli adolescenti del Fondazione Sant Pere Claver, dove lui Il 50% dei pazienti sono immigrati, ho visto come, finora quest’anno, Il 65% dei suoi giovani ha avuto un tentativo di suicidio. Questa percentuale era del 60% in tutto il 2021. “Finora nella pandemia vediamo più tentativi di suicidio, soprattutto nelle ragazze. più disturbi alimentari, disturbi del sonno, assenteismo scolastico, irritabilità e ritiro sociale…”, punti Sonia Soriano, psicologo clinico e coordinatore di questo ospedale.

L’ente rileva che il “difficoltà economiche” aumentare l’incidenza dei gesti suicidi. “Vediamo recenti processi migratori. Sono persone appena arrivate a Barcellona, ​​ci sono famiglie con oneri economici”, dice dal canto suo Berna Villarreal, assistente sociale e coordinatrice dell’Institut Docent i Recerca de Sant Pere Claver. L’ambiente (l precarietà del lavoro, il luogo di vita) influenza, entrambi coincidono, sebbene lo facciano anche altri fattori, come il socializzazione Ciao mancanza di una prospettiva futura.

L’impatto della pandemia sulla salute mentale è stato maggiore nelle donne immigrate: sono state in prima linea nell’assistenza e sono quelle che lavorano di più nell’economia sommersa

Il Programma di assistenza sanitaria mentale per le persone immigrate (Satmi), Anche il Parc Sanitari Sant Joan de Déu, che si occupa degli immigrati dal 1997, segnala un peggioramento delle condizioni di vita negli ultimi anni. “C’è più persone per strada, più permessi di soggiorno… Se la pandemia ha colpito l’intera popolazione, immagina le persone che sono emigrate”, afferma lo psichiatra Yolanda Osorio, uno dei fondatori di Satmi.

Satmi si prende cura degli immigrati che soffrono di qualche patologia psichiatrica. “Aver superato viaggi molto traumatici e, una volta arrivati ​​qui, non hanno accesso ad alloggi o documenti. Finiscono per manifestare problemi di salute. apparire più sofferenza mentale e, al loro interno, il suicidio”, aggiunge Osorio. Il Satmi vede soprattutto quadri depressivi, somatizzazioni e alcuni quadri psicotici.