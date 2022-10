L’attacco informatico agli ospedali apre le porte a possibili truffe digitali

Il Agenzia catalana per la sicurezza informatica sta lavorando in questi giorni per mitigare gli effetti dell’attacco informatico lanciato dal gruppo Gold Dupont contro gli ospedali Moisès Broggi de Sant Joan Despí, Dos de Maig de Barcelona e Creu Roja de l’Hospitalet e contro una dozzina di centri di cura della Consorzio sanitario globale (CSI) L’ultimo venerdì.

Gli “hacker” postati sul dark web 52,5 GB di documenti dei pazienti e del personale sanitario. Dall’Agenzia assicurano che la maggior parte di questi file sono “office automation” e non hanno voluto confermare se esistesse davvero documentazione come ID dei pazienti, storie o studi clinici.

L’attacco informatico era di un tipo ‘ransomware’metodo con cui criminali informatici dirottare dati o accedere ai computer allo scopo di chiedere il pagamento di a salvataggio per liberarli. Dupont d’oro ha già rivendicato l’attacco informatico. Questo tipo di pirata di solito agisce più contro le istituzioni che contro gli utenti privati ​​perché possono chiedere un riscatto maggiore. Una società attaccata di recente è stata la Ferrari. Anche Facebook è stato attaccato.

La criminalità informatica è stata professionalizzata negli ultimi anni ed è diventata più diffusa. Si stima che i gruppi che utilizzano ‘ransomware’ avrebbero guadagnato più di 600 milioni di euro nel 2020. Secondo il Global Risks Report 2022 preparato dal World Economic Forum, i fallimenti della cybersecurity e il digital divide saranno tra le 10 minacce più pericolose critiche che l’umanità dovrà affrontare nei prossimi due anni.

Attenzione alle email sospette

Dal Governo della Generalitat, agli utenti è stato chiesto di vigilare nel caso in cui ricevano ce-mail o messaggi sospetti. In effetti, è normale che dopo la pubblicazione di dati “hackerati” ci siano altri criminali che utilizzano tali informazioni per cercare di frodare gli utenti. Una di queste tecniche è phishing: messaggi via email o SMS da una banca o una società di servizi o simili in cui ci viene ordinato di inserire un link che ci viene fornito e ci viene chiesto di verificare dati anagrafici, coordinate bancarie o password. A prima vista sembrano e-mail o messaggi affidabili, ma sono pagine web false che imitano pagine reali e quello che fingono sia imbroglione al ricevitore.

Alcuni dei casi più famosi di ‘phishing’ sono i sms che notifica all’utente che la sua carta è stata bloccata, il messaggio che lo notifica ha vinto un ‘iPhone’ o la posta in cui il “Agenzia delle Entrate'” dichiara che presumibilmente rimborserà denaro all’utente.