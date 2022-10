L’attaccante dell’Inter Miami Gonzalo Higuaín si ritirerà dal calcio alla fine del 2022

Gonzalo Higuaín ha annunciato lunedì che si ritirerà dal calcio professionistico alla fine della stagione. L’attuale attaccante del Miami FC, che ha segnato 14 gol in 26 partite quest’anno, ha annunciato la sua decisione durante una conferenza stampa e si è emozionato subito dopo aver raccontato ai giornalisti e al mondo intero i suoi piani per il futuro: “Dopo 17 anni, ora è il momento di salutarci. La missione più importante per me è sempre stata quella di non mollare mai”, ha detto durante la conferenza stampa.

Prima di passare all’Inter Miami dalla Juventus in Serie A italiana (puoi guardare tutte le partite di Serie A solo su Paramount+), Higuaín ha giocato per alcuni dei club più importanti d’Europa. Si è unito al Real Madrid per la prima volta nella Liga spagnola dopo aver lasciato il suo club d’infanzia River Plate in Argentina, e ha anche giocato per Napoli e AC Milan in Italia e Chelsea in Inghilterra.

Higuaín si ritirerà dopo una stagione molto positiva, dove ha segnato 12 gol e ha ricevuto due assist nelle ultime 14 partite della sua squadra. L’Inter Miami ha ancora due partite di regular season rimanenti e sta cercando di assicurarsi un posto nei playoff della MLS, dove attualmente detiene il settimo e ultimo posto della Eastern Conference con 45 punti in 32 partite. Miami giocherà a Orlando City mercoledì sera e a Montreal domenica. “El Pipita” è entrato a far parte dell’Inter Miami a metà della sua campagna di espansione nel 2020 e il suo ritiro aprirà anche uno slot per giocatore designato per il club per la prossima stagione.

Higuaín ha segnato complessivamente più di 300 gol e aggiunto oltre 100 assist in più di 700 presenze con tutti i club per cui ha giocato. A livello internazionale, Higuaín ha segnato 31 gol in 75 presenze, il quinto giocatore in più nella storia dell’Argentina. È apparso in tre edizioni della Coppa del Mondo FIFA, inclusa la finale del 2014 persa contro la Germania, ed è apparso anche in tre tornei di Copa América, aiutando l’Argentina a raggiungere la finale due volte. Higuaín è stato nominato tre volte nella Squadra dell’anno di Serie A, due volte nella Squadra della stagione della UEFA Europa League e due volte nella Juventus Player of the Year. Ha anche conquistato tre titoli della Liga, tre titoli di Serie A, un titolo di UEFA Europa League, un titolo di Copa del Rey e tre titoli di Coppa Italia.