L’Aston Villa che aggiunge Lucas Digne dall’Everton a Philippe Coutinho sottolinea il potere di Steven Gerrard

Se qualcuno dubitava del potere di attrazione che l’allenatore Steven Gerrard avrebbe portato all’Aston Villa, ha la sua risposta a meno di quindici giorni dalla finestra di trasferimento di gennaio della squadra della Premier League.

I Villans hanno completato la firma di Lucas Digne dall’Everton per circa 31 milioni di euro giovedì dopo che il nazionale francese è caduto in disgrazia sotto Rafa Benitez al Goodison Park. Il 28enne ha giocato per Barcellona, ​​Paris Saint-Germain, AS Roma e Lille OSC durante la sua carriera e dà a Villa un’altra spinta dopo la cattura in prestito di Philippe Coutinho, che si è aggiunta alla gioia di Gerrard all’inizio del 2022.

“Quando Lucas è diventato disponibile, abbiamo colto al volo l’opportunità di portarlo al club”, ha detto l’ex centrocampista di Liverpool e Inghilterra. “Ingaggiare un giocatore con il suo pedigree e le sue qualità nella finestra di gennaio è una grande aggiunta alla nostra rosa e il suo arrivo eccita me e tutti coloro che sono associati all’Aston Villa”.

Tuttavia, quell’entusiasmo è reciproco poiché lo stesso Digne ha ammesso che il coinvolgimento di Gerrard, così come il recente arrivo di Coutinho dal Barca, è stato decisivo per lui ad accettare il trasferimento al Birmingham e la sfida che lo attende a Villa Park.

“Era il fattore principale”, ha detto l’uomo di Meaux. “Sono venuto qui per l’allenatore. Ho avuto un ottimo incontro con lui e abbiamo parlato un paio di volte durante questo mese. Sento il suo desiderio di vincere, di mostrare il suo calcio come allenatore: il calcio offensivo, il possesso palla “Sono davvero felice di essere qui. È un grande progetto dopo la firma di Philippe e il club ha speso molti soldi la scorsa estate. Sento che è quello che voglio e quello che voglio mostrare ai tifosi”.

Digne ora non vede l’ora di iniziare con Villa che ospiterà il Manchester United in Premier League questo sabato mentre la squadra Claret e Blue cerca di entrare nella contesa europea nella seconda metà della stagione, che potrebbe anche vedere Coutinho fare il suo debutto per il club dopo essersi unito ai suoi nuovi compagni di squadra e aver iniziato ad allenarsi.

“Il progetto è davvero interessante”, ha aggiunto Digne. “Puoi vedere dalla scorsa estate che il progetto sta andando bene e penso che tutti i giocatori vogliano essere qui per far parte di questo progetto. Cercherò di portare me stesso. Sono un vincitore e voglio vincere ogni tempo e mostrare la mia qualità.”

Sebbene Digne non abbia la stessa storia con Gerrard di Coutinho, il francese è stato sedotto dalla visione dell’ex-LA Galaxy per Villa e dalla relazione preesistente del brasiliano con Gerrard dal loro tempo insieme ad Anfield e queste due mosse hanno stabilito un forte inizio punto di riferimento per il business futuro.

“E’ un piacere essere qui, è un grande club”, ha detto Coutinho al suo arrivo. “Ho parlato molto con l’allenatore, con Stevie, e lui mi ha parlato del club e delle sue ambizioni. Sono molto felice di essere qui e sto cercando di godermi il mio calcio. Conosco Stevie da molto tempo. Ho giocato con lui e ho imparato molto da lui. È una persona per cui nutro grande ammirazione. Spero di fare del mio meglio qui. Di sicuro lavorerò sodo e spero che insieme possiamo fare un buon lavoro”.

“Non vedo l’ora di incontrare i tifosi, di essere in campo. So e sento che sono felici di essere qui. Voglio ripagarlo in campo e godermi il mio calcio. Non vedo l’ora di essere in campo. il campo. Voglio sempre dare il meglio di me, facendo il mio lavoro. Questo è ciò per cui lavoro sodo ogni giorno. Spero che qui sarà un ottimo resto della stagione”.

Il modo in cui Gerrard sembra incorporare entrambi nel suo XI titolare richiederà alcune partite, anche se sarebbe ragionevole aspettarsi che Digne sarà visto come un aggiornamento su Matt Targett come terzino sinistro. Coutinho rafforza la creatività e la potenza di fuoco di Villa mentre Leon Bailey continua il suo recupero dall’infortunio e il potenziale di questo gruppo quando è completamente in forma è spaventoso.

C’era un elemento sull’opportunismo da parte di Villa coinvolto con Digne che ammetteva tramite i social media nelle ore precedenti la sua mossa che non si aspettava che il loro tempo insieme finisse in questo modo dopo essere caduto in disgrazia sotto l’ex capo del Liverpool di Gerrard Benitez a Goodison Park.

“A volte, basta una persona dall’esterno per distruggere una bella storia d’amore”, ha scritto. “Quello che è successo e alcune cose che sono state dette su di me nell’ultimo mese mi hanno reso molto triste, ma non entrerò in una guerra a parole con nessuno. Il club non lo merita, i tifosi non lo meritano – e ad essere onesto, non sento di meritarlo”.

Anwar El Ghazi non dovrebbe muoversi nella direzione opposta per unirsi ai Toffees, ma in una mossa di prestito separata dall’arrivo di Digne, che è un altro indicatore dell’ambiziosa rivoluzione di Gerrard che richiede maggiore coerenza di quella che la nazionale olandese è in grado di fornire.

L’iniezione di qualità che Digne e Coutinho porteranno a questa squadra di Villa è anche potenzialmente un’ottima notizia per artisti del calibro di Danny Ings in attacco che ha lottato per prendere fuoco dal suo arrivo la scorsa estate e ora può aspettarsi il tipo di servizio che farà assolutamente prosperare.

È improbabile che Digne e Coutinho rappresentino la portata delle ambizioni di trasferimento di Gerrard e Villa questo mese, ma c’è anche una discreta quantità di talento periferico su cui il club può andare, motivo per cui a El Ghazi è stato permesso di andarsene. Con uno o due cambiamenti in più questo mese, supponendo che siano disponibili i profili giusti, l’Europa potrebbe non essere ancora fuori portata per questa potenza di Brummie.