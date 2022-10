L’associazione Famiglie rurali porta in tribunale il boss della Lidl Francia

Michel Biero aveva definito “vergognoso” uno studio dell’associazione sui prezzi praticati nei negozi “hard discount”.

È iniziata una battaglia legale per Michel Biero, direttore esecutivo degli acquisti e del marketing di Lidl France. Il boss è stato infatti citato in giudizio dall’associazione Famiglie Rurali, secondo le informazioni di Capital. L’associazione dei consumatori lo critica per i commenti fatti nel 2019: Michel Biero aveva descritto uno studio condotto da Famiglie rurali come “vergogna“.

“È ancora una sciocchezza che uno studio confronti cavoli e carote. Camminiamo sulla testa“, ha protestato Michel Biero al microfono di France Inter a seguito di uno studio sui prezzi praticati in diverse catene di negozi. Parole che hanno portato al perseguimento delle Famiglie Rurali per “denigrazione“. L’associazione dei consumatori chiede, sempre secondo Capital, 45.000 euro al boss della Lidl, di cui 30.000 euro per il danno subito dall’associazione e 15.000 euro per il danno alla collettività dei consumatori.

Il preoccupante studio, intitolato “hard discount non offre più i prezzi più economici“, si basava su un confronto tra i prezzi dei prodotti di primo prezzo in varie catene di vendita al dettaglio. La conclusione che emerge: in questo livello di gamma, non sono i distributori hard discount a offrire i prezzi migliori, ma i supermercati o gli ipermercati convenzionali. Questo studio illustra una tendenza di fondo nella grande distribuzione: mentre i marchi tradizionali sono stati costretti, di fronte alla concorrenza degli hard discount, a rivedere i propri prezzi al ribasso, questi ultimi si sono contemporaneamente spostati verso l’alto. Così, il paniere di prodotti di primo prezzo che costerebbe 98,10 euro in un supermercato tradizionale costerebbe 116 euro in un hard discount.

Dibattito procedurale

Il primo episodio giudiziario nel caso tra il boss di Lidl e Famiglie Rurali è avvenuto a luglio 2020: il giudice a quo ha indicato che un procedimento in “denigrazione“, come lanciato dall’associazione dei consumatori, non è stato adeguato ai fatti perché il boss della Lidl non aveva criticato i prodotti di un’organizzazione concorrente, che sta alla base del principio di denigrazione. Il giudice ha quindi ritenuto, in accordo con le argomentazioni di Michel Biero, che Familles Rurales avrebbe dovuto avviare un procedimento per “diffamazione“.

Tuttavia, con una sentenza del 26 maggio 2021, la Corte d’Appello di Parigi ha annullato la decisione del tribunale giudiziario e ha indicato che “il discredito è esercitato sull’indagine e in nessun caso sull’associazione o sui suoi dirigenti. La denuncia non può quindi essere analizzata come un procedimento per diffamazione nei confronti di Familles Rurales.Il procedimento giudiziario tra Famiglie Rurali e il boss della Lidl non è quindi concluso, poiché è stato rinviato in tribunale per la valutazione nel merito.

