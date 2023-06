L’aspirapolvere Lefheit che è un vero sogno: è in vendita da Lidl e scontato di oltre 100 euro.

Il aspirapolvere è uno dei dispositivi di pulizia più importanti e utili per la casa, di grande aiuto per pulire praticamente ogni tipo di superficie e rimuovere lo sporco e i residui che si trovano su di esse, soprattutto su pavimenti o tessuti. Oggi ti mostriamo un aspirapolvere di Lidl che sta spopolando in vendite grazie a uno sconto di oltre 100 euro ed è tra i più efficaci che puoi utilizzare per la pulizia… affrettati che vola!

Lidl offre nella sua sezione per la casa un gran numero di prodotti per la pulizia, nonché dispositivi che saranno di grande aiuto per qualsiasi compito consenta di pulire e igienizzare ogni tipo di spazio. La catena tedesca ha successo in Italia, oltre che in molti altri Paesi, nel nostro caso con oltre 600 negozi sparsi in tutto il Paese, e altri in fase di apertura nei prossimi mesi.

L’aspirapolvere senza fili di Lidl con uno sconto importante

Si tratta del Leifheit Aspiratore lavapavimenti senza fili ricaricabile 2 in 1, un potente aspirapolvere che lascerà la tua casa come nuova e a cui potrai dare molto valore poiché la sua funzionalità ed efficacia sono veramente interessanti. Attualmente ha uno sconto superiore ai 100 euro che porta il suo prezzo finale a 179,99 €, un affare che non puoi perdere e che sta spopolando in vendite.

Questo fantastico aspirapolvere senza fili di Lidl è contrassegnato come “Prodotto top” dal supermercato tedesco, un aspiratore destinato a pulire il pavimento che è senza fili, ricaricabile e con funzione 2 in 1 che aspira e pulisce in un solo passaggio. La sua potenza è tale che elimina il 99,99% di virus e batteri, e quando lo usi puoi selezionare due diversi livelli di pulizia (Eco e Turbo).

Tra le sue caratteristiche più interessanti vanno menzionati anche la funzione di autolavaggio del rullo, i serbatoi d’acqua facilmente estraibili per agevolare il vuoto e il riempimento, il sistema di due serbatoi per separare l’acqua pulita da quella sporca e il rullo di microfibra che gira fino a 3000 rpm. Quando il serbatoio è pieno ricevi una notifica per poterlo svuotare e renderlo pronto a riempirsi nuovamente.

Con un’autonomia di 22 minuti per un’area fino a 65 m2, i suoi serbatoi hanno una capacità di 500 ml ciascuno e le misure totali dell’aspirapolvere sono 70,0 x 27,0 x 25,0 cm, con un peso di 3,6 kg a vuoto.

4.3/5 - (6 votes)