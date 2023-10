L’articolo di Primark che ha scatenato una mania e che vorrete portare a casa con voi.

Ci sono articoli che diventano rapidamente dei bestseller, sia per l’estetica, che per la funzionalità, che per il prezzo o per il fatto di essere diventati virali sui social media per qualsiasi motivo, tra gli altri. Oggi vi mostriamo un L’articolo di Primark che ha scatenato la mania La sezione di Primark dedicata agli articoli per la casa cresce di giorno in giorno: si tratta già di un ampio catalogo che, nato come un paio di dettagli, è ora diventato un’ampia sezione a sé stante e rappresenta uno dei grandi successi del marchio irlandese. Primark Home trionfa con quasi tutti gli articoli messi in vendita e molti di essi si esauriscono rapidamente dopo essere diventati virali sui social media.

La fioriera di Primark di cui vi innamorerete

Questo è il Vaso da fiori allungato in ceramica arancione con rilievi. Un bellissimo vaso allungato in cui si possono coltivare erbe aromatiche, fiori, frutti o praticamente qualsiasi pianta si voglia mettere. La sua estetica è molto retrò e vintage, con un design geometrico che sta facendo scalpore e che vi piacerà… e costa solo 5 euro! Questo Fioriera Primark La stampa arancione e bianca è un vero e proprio richiamo agli anni ’70 e alle cucine delle nostre nonne. I rilievi gli conferiscono inoltre un tocco molto attraente, una fioriera che si può utilizzare molto grazie alla sua funzionalità e che senza dubbio ha una punto decorativo molto interessante che innalzerà il livello di ogni luogo in cui lo si colloca.

Cosa si può coltivare in vaso?

Questo bellissimo vaso che si può utilizzare sia all’interno che all’esterno non solo potrete mettere in mostra le piante, ma potrete anche coltivare una varietà di ortaggi e gustare i piatti della vostra cucina. Ecco alcuni degli ortaggi che possono essere coltivati in vaso:

Pomodori

Lattuga

Peperoni

Melanzane

Ravanelli

Cavolo asiatico

Spinaci

Piselli

Carote

Cetrioli

Zucchine

Cavolo

Bietola da coste

Aglio

Rabarbaro

Cavolo verde

Se amate le piante o volete iniziare a coltivarle, questa fioriera di Primark sarà sicuramente un acquisto fantastico sia dal punto di vista funzionale che decorativo. Tenete sempre presente le esigenze di ciascuna pianta o coltura che andrete a collocare nella fioriera per ottenere il massimo e mantenerla nelle migliori condizioni.

4.2/5 - (12 votes)