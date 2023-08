L’articolo di Ikea che sta spopolando per essere tagliere e tavolino in uno

Ikea è il paradiso degli amanti dell’arredamento BBB – Buono, Bello e a Buon Prezzo -, poiché ha un vasto catalogo di prodotti che non delude mai. Mobili, accessori, tessuti, piante e una miriade di articoli che, a volte, sono così versatili e funzionali che diventano non solo un successo di vendita, ma anche prodotti virali con grande presenza sui social media. Questo è ciò che è successo con questo tavolino ausiliario Ikea. O è una tagliere?

Alcuni lo acquistano persino come supporto per i libri, anche se è sicuramente adatto a tutto. Realizzato in bambù, molte persone sono rimaste affascinate dalle sue gambe, poiché è anche un articolo perfetto per le vacanze e le residenze estive, in quanto ha una dimensione ridotta che ti consente di portarla con te ovunque tu vada. E tutto a un prezzo inferiore ai 15 euro. Incredibile ma, fortunatamente, vero.

Il prodotto virale di Ikea per i suoi molteplici usi

Questo prodotto, che è diventato la vera rivelazione delle ultime settimane, è un nuovo tagliere – Ikea lo chiama STOLTHET -, per molti il tavolino ausiliario più carino della stagione che è diventato virale sui social media per i suoi vari utilizzi. Ad esempio, puoi usarlo anche come vassoio e posizionarlo sulle gambe per mangiare o appoggiare i libri, o anche come un mobile da cucina dove posizionare le spezie, ad esempio.

Realizzato in bambù, ha dimensioni di 35 cm di lunghezza x 22 cm di larghezza, e un’altezza di 8 cm. Una misura perfetta per tutte le funzioni che gli vengono attribuite, poiché sebbene, come abbiamo detto, nella sua concezione originale sia un tagliere su cui tagliare vari alimenti, serve praticamente a tutto. E ha un prezzo che non crederai, poiché non supera i 13 euro. Concretamente, costa 12,99 euro.

I clienti ne sottolineano la qualità, il design e la versatilità

Senza dubbio, ci troviamo di fronte a un articolo con cui la catena svedese Ikea dimostra ancora una volta che la versatilità è anche uno degli aspetti fondamentali nella creazione del nostro spazio personale. Non è strano che abbia un punteggio quasi perfetto – 4,8 stelle su 5 – da parte dei clienti. Ha più di 40 recensioni e ciò che viene maggiormente evidenziato di questo tavolo-tavolo da coloro che lo hanno acquistato è la facilità di montaggio e installazione, così come la sua semplice funzionalità.

Pratico, funzionale o versatile sono alcuni degli aggettivi che i clienti gli attribuiscono, e secondo i loro commenti, lo usano anche, in alcuni casi, come supporto per grandi vasi o addirittura come elemento decorativo in cucina o in qualsiasi altro spazio della loro casa. Ecco perché Ikea dimostra ai propri clienti una volta dopo l’altra che ciò che è bello non deve essere costoso. Per mantenerlo in buone condizioni, si consiglia di dargli uno strato di olio d’oliva o vegetale di tanto in tanto.