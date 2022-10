L’Arsenal unificato travolge il Liverpool per annunciarsi come la squadra del futuro della Premier League

Mikel Arteta forse l’ha detto meglio. Quando verrai all’Emirates Stadium ora vivrai qualcosa insieme. Quella che una volta era una casa divisa ora offre un’esperienza comune che sta elevando i suoi partecipanti a livelli che avrebbero potuto ritenere inimmaginabili nel recente passato. L’ultimo esempio è stata l’impressionante vittoria per 3-2 sul Liverpool domenica.

Non molto tempo fa l’Arsenal era lo zimbello del campionato, una guerra civile senza fine le cui origini non erano chiare, la sua fine inimmaginabile. Eri con Arsene Wenger o eri contro di lui. Mesut Ozil, Nicolas Pepe, William Saliba o AFTV è stata la risposta o la causa dei problemi che hanno afflitto la squadra in campo.

Nessuno oltre ad Arteta credeva di poter sfruttare uno stadio degli Emirati Arabi Uniti. Anche lui sembrava destinato a cadere nella palude. Le linee di battaglia tracciate durante la ricostruzione sono rimaste proprio in questa stagione tra coloro che potevano vederlo pagare dividendi e coloro che si aspettavano che l’Arsenal lottasse per qualcosa di più della semplice qualificazione per la Champions League.

Potrebbero esserci anche quelli che ora non credono nel progetto Arteta, ma assomigliano sempre più a Hiroo Onada, abbandonato su un’isola per combattere una guerra perduta da tempo. Anche Ozil si fida del processo.

C’è finalmente unità all’Arsenal. È una forza propulsiva. L’esercito di Ashburton a Clock End ne è il capobanda, dal momento che i sostenitori sono tornati negli stadi hanno trascinato una folla un tempo famosa per essere vecchio, maschio bianco e sempre più privato dei diritti civili. Improvvisamente il tuo Apple Watch emette un segnale acustico con avvisi che i livelli sonori sono diventati un po’ troppo alti da queste parti. “Circa 30 minuti a questo livello possono causare una perdita temporanea dell’udito”. Cosa farà un’intera stagione agli Emirati?

Una volta si diceva che questo terreno non potesse trattenere il suono, che nei primi anni 2000 gli architetti degli stadi non apprezzavano del tutto come mantenere il rumore all’interno di questi quattro angoli del nord di Londra. In tal caso, potrebbe essere necessario consigliare a coloro che si fanno strada lungo la Holloway Road nei giorni delle partite di investire nei tappi per le orecchie.

È stato abbastanza istruttivo sentire da Matt Turner che pensava che i sostenitori avrebbero potuto prendere il microfono giovedì sera quando gli hanno fatto una serenata al grido di “USA! USA!”. Non per niente. Tutti ricevono un canto da queste parti e non passerà molto tempo prima che gli Emirati lo irrompano. Nel caso dell’esasperante earworm che è il canto di William Saliba sulle note del grande successo degli Champs del 1958 “Tequila”, potresti apprezzare se suonassero quella melodia un po’ più di rado.

Arsenal e Liverpool hanno già offerto intrattenimento mozzafiato su questo terreno, ma tendeva a essere giocato davanti a tifosi scettici. La squadra di casa poteva passare in vantaggio ma il pubblico aspettava già il momento in cui lo avrebbe buttato via… e giustamente. In questo momento niente reprime gli Emirati. Un obiettivo è semplicemente un invito a diventare più forte.

“Grazie mille ai ragazzi e ai nostri sostenitori per l’esperienza [an] pomeriggio come questo”, ha detto Arteta a CBS Sports. “È quello che la nostra professione sta per vivere giornate come questa e mi sono davvero divertito.

“Non ho mai visto [the atmosphere] come questo. Non puoi immaginare quanto aiuti i giocatori e quanto dia loro. Una delle cose più belle che abbiamo fatto da quando siamo insieme qui è unire tutti e farli sentire come se quando andate vivrete qualcosa insieme”.

Si potrebbe persino arrivare a sostenere che l’Arsenal dà il meglio di sé quando ha appena subito gol, come ha fatto in ogni partita di Premier League all’Emirates Stadium in questa stagione. L’allenatore, il pubblico, i giocatori sembrano concludere rapidamente “va bene, abbiamo questo”. Finora hanno dimostrato di avere ragione ogni volta. E così, dopo che Darwin Nunez è tornato a casa dopo 34 minuti, i padroni di casa hanno risposto tornando al livello che li aveva visti strappare via il Liverpool verso il vantaggio di 58 secondi con l’irrefrenabile Gabriel Martinelli.

Avrebbe messo il secondo su un piatto per Bukayo Saka (tramite l’impudente manichino di Gabriel) e avrebbe potuto avere qualche gol e assist in più. Per una volta Jurgen Klopp non ha usato una conferenza stampa per elogiare Martinelli, è rimasto scioccato dal danno che il giovane brasiliano aveva fatto alla sua fascia destra. In quelli che sono stati senza dubbio i 45 minuti peggiori della stagione dell’Arsenal, un talento di 21 anni ha dilagato attraverso una delle grandi potenze del calcio inglese ed europeo.

I Gunners migliorarono rapidamente nel secondo periodo, aiutati dall’assenza di Trent Alexander-Arnold. Il suo ritiro non ha risolto le difficoltà difensive del Liverpool su quel fianco, ma li ha derubati del loro miglior giocatore di palla. Perdere il vivace Luis Diaz, che ha lasciato l’Emirates con stampelle e tutore al ginocchio, nel primo tempo non è servito a molto nemmeno e il secondo pareggio di Roberto Firmino è stato decisamente contro il percorso di gioco. Questa partita è stata caotica e drammatica quasi fino alla fine, ma Saka è stato determinato a metterci ordine, prendendo palla e volando nel punto debole che era Kostas Tsimikas. Avrebbe continuato a sferrare il colpo mortale dal dischetto dopo che Thiago aveva abbattuto Gabriel Jesus.

Da quando ha saltato quel rigore nella finale di Euro 2020, Saka ha realizzato reti vincenti dal dischetto contro Chelsea, Manchester United e ora Liverpool.

“Il ragazzo non ha esitato a continuare perché crede di poterli prendere e sotto pressione gode davvero di quella responsabilità ”, ha detto Arteta.

Maturità oltre i suoi anni, la stessa che è stata mostrata come la squadra più giovane del campionato ha tenuto a bada la seconda più anziana (e forse la più astuta) con relativa facilità negli ultimi 14 minuti.

Forse è questo che ha fatto delirare così tanto i tifosi dell’Arsenal. Se questo è l’aspetto di Saka, Martinelli, Saliba nei loro primi anni ’20, quanto potrebbero essere bravi tra tre o quattro anni? Avrebbero potuto cantare “siamo in testa alla classifica” al fischio finale, ma c’è la sensazione che le buone vibrazioni riguardino meno Erling Haaland e il Manchester City sul palo a maggio, ma dove potrebbe andare questa squadra se sono in grado per crescere insieme nel prossimo mezzo decennio e oltre. Sembra l’inizio di qualcosa nel nord di Londra e i fan sono molto pronti per il viaggio.