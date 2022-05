L’Arsenal stringe la presa sul quarto posto mentre la doppietta di Eddie Nketiah è sufficiente per negare il Leeds minacciato dalla retrocessione

LONDRA — Con la loro offerta per un posto tra i primi quattro vacillanti alla fine del mese scorso, l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta aveva bisogno di un eroe. Eddie Nketiah ha risposto alla chiamata.

Dopo 10 minuti stava emettendo quel familiare segnale telefonico; sarebbe potuta essere la seconda volta se non avesse esitato a festeggiare contro il club con cui ha trascorso mezza stagione in prestito nel campionato. Quella doveva essere la realizzazione del giovane attaccante molto apprezzato, che compirà 23 anni alla fine di questo mese. Non è stato del tutto, ma questi giochi recenti potrebbero esserlo.

La sua prima doppietta si è rivelata sufficiente quando l’Arsenal ha creato lo scenario da sogno per i suoi tifosi: la vittoria al Tottenham giovedì e il ritorno nelle grandi leghe. Anche la sconfitta in casa dei rivali non li priverebbe del quarto e ultimo posto in Champions League, il loro vantaggio ora fissato a quattro punti. La squadra di Mikel Arteta ha dato al Leeds una via di ritorno in questa vittoria per 2-1, ma i loro momenti migliori sono stati coronati da gol, qualcosa che non è sempre stato il caso in questa stagione.

Nketiah ora ne ha quattro nelle ultime quattro partite di Premier League, tutte vittorie combattute che hanno messo l’Arsenal al comando del proprio destino e tutte sono arrivate a gioco aperto. Pierre-Emerick Aubameyang (due) e Alexandre Lacazette (uno) potrebbero essersi seduti sopra di lui nell’ordine gerarchico all’inizio della stagione, ma la loro produzione combinata non può eguagliare quella che il giovane ha prodotto in questa serie critica di partite.

Questo potrebbe essere per Nketiah – l’ultima resistenza al club che gli ha dato la sua pausa da senior. Il suo contratto scade a fine stagione e non ha nascosto le sue frustrazioni per il tempo di gioco limitato che gli è stato concesso (solo 1722 minuti di Premier League nelle ultime cinque stagioni). Quando gli è stato chiesto da CBS Sports se c’è un’offerta sul tavolo se vuole rimanere, Arteta ha detto: “Eddie sta facendo quello che ha fatto per tutta la stagione. È stato molto coerente con la sua prestazione e quanto poco stia regalando.

“Lascialo stare. Lascia che si goda il momento. Se lo merita completamente. Le cose accadranno naturalmente.”

Contro la squadra che lo aveva in gran parte confinato in panchina nella prima metà della stagione vincitrice della promozione 2019-20, Nketiah è andato in giro con un punto da dimostrare. Gli ci vollero solo cinque minuti per farlo; individuando un tocco pesante di Illan Meslier si è schiantato contro il portiere, conquistando la palla e ficcandola in rete. Dice tutto su questo bracconiere supremo che ha cinque gol da distanza ravvicinata.

Il Leeds era allo sbando in fondo. Junior Firpo non ha avuto risposte per Bukayo Saka sulla destra, dall’altra parte del campo Luke Ayling ribolliva di indignazione per la facilità con cui Gabriel Martinelli lo stava superando. Il brasiliano ha dovuto a malapena uscire dalla seconda marcia per arrostire la difesa ospite sulla sua strada verso la linea di fondo. Nketiah era a disposizione per consegnare la sua versione di urlatore dalla lunga distanza, accarezzando con calma la palla dal livello del dischetto.

Questo è Nketiah v1.0, il modello di base che ogni allenatore sapeva di ricevere dal capocannoniere dell’Inghilterra Under 21. A volte è stato usato come un bastone con cui batterlo, l’idea che sia un finisher e non di più, che sembra piuttosto sminuire l’importanza dei gol in uno sport a basso punteggio. Tuttavia, se ciò non bastasse a convincere qualcuno del suo valore, sta chiaramente ampliando il suo repertorio.

L’Arsenal pensava di aver raggiunto l’oro creativo quando Alexandre Lacazette ha sostituito Pierre-Emerick Aubameyang, passando di fatto da un puro traguardo a un attaccante creativo che avrebbe portato gli altri in gioco. Il timore, dato che i gol si stavano esaurendo per il francese, era che affidare il posto da titolare a Nketiah derubasse i creativi centrocampisti di qualcuno da giocare. Sta cominciando a smentirlo, scendendo in profondità a centrocampo per rapidi licenziamenti che permetterebbero agli altri di correre oltre lui. Ha un forte senso di come posizionare il suo corpo per tenere la palla dai difensori centrali mentre si dà un angolo per girare in sicurezza. Ognuno dei suoi primi 10 passaggi ha trovato un compagno di squadra e ha offerto a Martinelli un tandem sulla sinistra in modo non troppo dissimile da quello che Martin Odegaard aiuta Saka.

Leeds aveva, nelle parole di Jesse Marsch, “scavato [themselves] un enorme buco”. Si è solo approfondito quando Ayling è scivolato su due piedi su Martinelli. L’unico punto controverso era che Chris Kavanagh aveva bisogno del VAR per dirgli cosa era stato ovvio per tutti a terra tranne lui, che era un rosso sfida con le carte

Per un’ora e un cambio l’Arsenal aveva impedito al Leeds anche di tirare un tiro, cosa che non erano riusciti in nessuna delle quattro stagioni precedenti. Mentre i fedeli in viaggio, addobbati in magliette che auguravano un buon recupero a Stuart Dallas dopo la sua gamba rotta, hanno fatto abbastanza racchetta, i loro giocatori erano stati ridotti a poco più che coni di allenamento mentre l’Arsenal intrecciava schemi di attacco. Per due volte Martinelli è andato dietro solo per deviare i suoi sforzi fuori bersaglio.

Poi il Leeds irrompe in avanti per la prima volta nel primo tempo, conquistandosi un corner. Spinto sul secondo palo da Firpo, Llorente era pronto a tirare ferocemente al volo contro Aaron Ramsdale sul suo primo palo.

Improvvisamente i nervi tremavano mentre il Leeds, nel disperato tentativo di evitare di scivolare negli ultimi tre, decise di oscillare verso le recinzioni. Cedric è stato vittima di bullismo con la palla da Jack Harrison, un passaggio migliore e il sostituto Rodrigo ha attraversato la porta. Odegaard ha girato a lato ma l’Arsenal ha faticato ad aumentare il ritmo come aveva fatto in modo così efficace nel primo tempo. Invece è stato il Leeds a stabilire l’agenda nella loro disperazione di evitare il calo. Prima che il cronometro raggiungesse i 90 minuti, Meslier stava caricando in corner; quando Kalvin Phillips ha tirato fuori il gioco è stato deviato sulla traiettoria di Nicolas Pepe, sembrava certo che l’Arsenal si sarebbe caricato in campo per concludere la partita. Invece la firma del record del club non è riuscita nel suo tentativo di prendere la noce moscata Lewis Bate; l’agonia non sarebbe diminuita.

Al fischio finale, Albert Stuivenberg, vice allenatore, è rimasto sufficientemente impressionato da far parlare Pepe in campo. “Probabilmente quando vedi che ha una porta vuota davanti a sé e sta facendo un tocco all’indietro, non siamo riusciti a capire davvero”, ha detto Arteta. “Ma devi avere la percezione del giocatore in quel momento. Sono loro che prendono la decisione.

“Fortunatamente non ci serviva quel gol”. Solo appena. Un altro calcio piazzato nel finale, calciato da Junior Firpo a Rodrigo, il suo colpo di testa troppo vicino a Ramsdale. Fino alla fine l’Arsenal si è aggrappato, Gabriel ha fatto quel tanto che basta per tenere lontano dalla palla un Daniel James in corsa. Ci crollò sopra alla fine, il suo lavoro finito, un compito molto più faticoso di quanto avrebbe potuto essere. Fortunatamente per l’Arsenal, Nketiah aveva dato loro spazio per respirare.