L’Arsenal mostra una forza impressionante in profondità mentre vince facilmente su Bodo/Glimt in Europa League

LONDRA — Mentre l’Arsenal si scontra con una lista di incontri brutali, Mikel Arteta può riposare relativamente facilmente sapendo di avere tutta la profondità di cui ha bisogno in una parte vitale del campo.

Non è facile fare il terzino dell’Arsenal. Il tuo manager non si accontenterà di giocatori che possono semplicemente caricare su e giù per il fianco; le richieste tattiche poste a coloro che occupano vaste aree vanno ben oltre quello che facevano prima che Arteta facesse sua questa squadra. In una partita ci si potrebbe aspettare che ti unisca a Thomas Partey a centrocampo, la prossima caduta verso la linea di fondo per fornire tagli.

La costruzione dell’Arsenal in vaste aree è una macchina intricata, come ha spiegato Gabriel Martinelli in dettagli impressionanti in un’intervista al Times di Londra questa settimana. “Arteta ci dice sempre che quando un terzino entra in una posizione più ampia, Xhaka dovrebbe attaccare la schiena del suo avversario e dovrei trovare il momento giusto per rotolare dentro”, ha detto il brasiliano. “L’ho fatto più volte contro Crystal Palace. Zina [Oleksandr Zinchenko] tira fuori la palla, Xhaka attacca la schiena di qualcuno e io porto la palla all’interno”.

Questo è solo un esempio, giovedì sera Takehiro Tomiyasu ha preso un punto più profondo più lontano dalla linea laterale, una valvola di sfogo se Fabio Vieira e Marquinhos ne avessero bisogno.

Fortunatamente per Arteta, ha un quartetto capace di fare tutto ciò che potrebbe essere richiesto. Kieran Tierney, uno dei migliori interpreti dell’impressionante vittoria per 3-0 di giovedì su Bodo/Glimt, è il più vicino che l’Arsenal ha a un terzino ortodosso nelle sue file, tutte corse di punta e riserve di energia per giorni (quando è in forma ). Tomiyasu, che ha iniziato dall’altra parte del campo stasera, è un modello di versatilità, poiché in casa funge da terzo difensore centrale mentre si combinava con Marquinhos sulla destra. Gli è stato persino affidato il passaggio a terzino sinistro negli ultimi 20 minuti.

Dice tutto sulla profondità della qualità in questa posizione che questi due, nessuno l’idea degli anelli deboli la scorsa stagione, hanno lottato per entrare nell’XI più forte per la Premier League in questa stagione. Ben White si è spostato dal suo difensore centrale con disinvoltura e avrebbe potuto essere il migliore in campo dell’Arsenal nel derby del nord di Londra di sabato. Poi c’è Oleksandr Zinchenko. Con i colori dell’Ucraina, il 25enne sembra un regista di centrocampo di alto livello, con la sua squadra può spesso fungere da fulcro del loro gioco di costruzione.

Si potrebbe obiettare che da quando Mauricio Pochettino stava ruotando Kieran Trippier, Kyle Walker, Danny Rose e Ben Davies un manager della Premier League non avesse una tale forza in profondità come terzino (anche Pep Guardiola tende a mantenere questo gruppo basso in numero ma alle stelle in qualità). C’è anche il vincitore di Euro 2016 Cedric disponibile in un pizzico.

Stasera ha avuto i giocatori giusti per il compito. Tierney ha scoppiettato con intensità nella sua corsa dal calcio d’inizio, dopo appena nove minuti era andato sulla linea di fondo, tagliando per uno sbilanciamento Fabio Vieira per fermare la palla contro la traversa. Il suo assist sarebbe arrivato subito dopo. Mentre Gabriel Martinelli si caricava in contropiede, attirando quattro giocatori verso di lui, il suo terzino sinistro teneva la sua corsa a lato. Un tocco per stabilizzarsi e Tierney è stato piuttosto sfortunato che il suo tiro sia volato fuori piuttosto che dentro l’interno del palo. Come è suo modo, Eddie Nketiah era a disposizione per convertire il rimbalzo. Potrebbe aver ampliato il suo gioco in costruzione e possesso negli ultimi anni, ma questo è il distillato più puro di Nketiah, un giocatore con un senso per dove potrebbe atterrare la palla che semplicemente non puoi allenare.

Ciò ha messo l’Arsenal sulla buona strada per quella che è stata una vittoria rapidamente assicurata. Cinque minuti dopo Rob Holding si stava alzando per colpire a casa un cross infallibile di Vieira dalla destra, i 5.000 tifosi di Bodo/Glimt si sono calmati in un breve silenzio. Solo in alcune occasioni i tifosi dell’Arsenal hanno riempito il vuoto, forse salvando la voce per il goloso scontro di domenica con il Liverpool. Da parte loro, i padroni di casa sembravano abbastanza felici di restare in vantaggio di due gol fino alla fine, quando il sostituto Gabriel Jesus ha mandato i difensori a schiantarsi a terra lungo la linea di fondo sinistra prima di far rotolare la palla per Vieira per ottenere il suo secondo gol da quando è arrivato da Porto quest’estate.

Mentre il gioco procedeva in seconda, Tomiyasu sembrava determinato a conquistarsi un posto in quell’XI titolare. Sempre libero per un passaggio, il nazionale giapponese era forte nell’aria e risoluto quando la squadra norvegese ha alzato la pressione nelle fasi finali. Il fatto di aver completato i 90 minuti è di buon auspicio per un giocatore che ha sofferto gli infortuni da quando è arrivato dal Bologna. Un altro segnale incoraggiante per Arteta in una stagione piena di colpi di scena.

In testa alla classifica di Premier League ed Europa League, è troppo presto perché l’Arsenal inizi a pensare alla contesa per il titolo, almeno nella prima. Ma nel loro quartetto di terzini di alto livello, hanno tutta la profondità di cui potrebbero aver bisogno per una stagione in cui sembra che ci sarà molto gioco durante tutto l’anno.