L’Arsenal ha scavalcato il Tottenham tra i primi quattro dopo la grintosa vittoria al West Ham

LONDRA — Potrebbe non essere facile alla vista, del tutto convincente nella sua totalità o un progetto a lungo termine, ma l’Arsenal si sta trascinando verso la terra promessa. A quattro partite dalla fine, nessuna delle quali sembra essere facilmente negoziabile, la squadra di Mikel Arteta è a due punti dal Tottenham al quarto posto.

Questi sono gli unici punti che contano in questa fase della stagione. Lo stile conta poco e non dovrebbe. Se hai ottenuto tre vittorie su tre contro Chelsea, Manchester United e West Ham United non è necessario mostrare il tuo lavoro. Quindi, sebbene questa versione dell’Arsenal possa essere costruita sulle fondamenta più temporanee – due dei loro migliori interpreti Mohamed Elneny e Eddie Nketiah sono in scadenza di contratto alla fine della stagione – è abbastanza efficace.

Per ora il Tottenham è alle loro spalle, ma la prossima settimana la squadra di Antonio Conte deve andare ad Anfield. La loro minaccia in contropiede potrebbe renderli una partita difficile per i migliori della Premier League, ma farebbero davvero molto bene a tornare dal Merseyside con qualsiasi punto. L’Arsenal sarà senza dubbio messo alla prova da una squadra del Leeds United che è stata trascinata nelle sabbie mobili della retrocessione in un fine settimana in cui hanno vinto Burnley ed Everton. Tuttavia, questo potrebbe essere il loro momento. Anche se lo abbiamo detto prima della pausa internazionale.

“Una vittoria enorme in circostanze molto difficili”, è stato come l’ha descritta Arteta dopo la partita. “Ci siamo posti molti problemi, soprattutto con le nostre decisioni sul possesso palla, gli spazi che stavamo attaccando, i tempi, l’efficienza. Ma la squadra ha mostrato un grande carattere per non mollare, per continuare a cercare di fare le cose giuste.

“Il modo in cui hanno combattuto, il modo in cui hanno capito come devono gestire la partita in certi momenti, il modo in cui abbiamo difeso perché non abbiamo subito niente: è stato fenomenale. In Inghilterra si dice vincere brutto. Dal mio punto di vista noi ha vinto brutto oggi. Sono stato davvero felice di vedere una squadra che ha questa capacità di trovare un modo per vincere e mostrare il carattere che ha fatto oggi”.

Il ritorno di Takehiro Tomiyasu all’Arsenal è stato gradito; per tutto ciò che Cedric Soares ha eseguito a un livello più alto di quanto molti si sarebbero potuti aspettare, il nazionale giapponese ha portato una sicurezza sulla linea di fondo che è stata esemplificata nei due primi colpi di testa che ha vinto. Sfortunatamente per Mikel Arteta, la sua difesa ha operato un approccio uno dentro, uno fuori. Ben White è stato messo da parte con quello che il club ha definito un “bicipite femorale stretto”, uno che sarà valutato nei prossimi giorni.

Non ci è voluto molto per scoprire cosa succede quando l’Arsenal è senza tre dei suoi cinque passanti più progressisti (White, Thomas Partey e Kieran Tierney). Il West Ham è stato in grado di soffocare gli attacchi alla fonte con Rob Holding, Gabriel e Mohamed Elneny in particolare impiegando troppo tempo per portare la palla in campo. Quando Bukayo Saka l’ha avuto ai suoi piedi è stato in grado di soffiare a piacimento da un fuori posizione Ryan Fredericks. Troppo spesso inseguiva passaggi lunghi nei canali che erano proprio quelli che la difesa di casa voleva affrontare.

Quella linea di fondo e in effetti il ​​resto della squadra erano piuttosto più forti di quanto ci si potesse aspettare per una squadra che ha una semifinale europea su entrambi i lati di questa partita. Michail Antonio e Tomas Soucek sono stati a riposo, ma Jarrod Bowen e Declan Rice sono stati trattenuti dalla squadra che ha perso 2-1 contro l’Eintracht Frankfurt. Quest’ultimo ha fatto un ottimo lavoro come chiunque altro ha fatto negli ultimi tempi nel reprimere Martin Odegaard.

Con Rice che guida il West Ham in avanti, sembravano più di una partita per i loro padroni di casa con un tiro di Manuel Lanzini ben bloccato da Holding. Subito dopo avrebbe avuto la meglio su di lui nell’altra area di rigore, con il difensore centrale dell’Arsenal che si alzava sopra il suo marcatore per colpire l’angolo di Saka sul secondo palo.

Sarebbe dovuto essere così per l’Arsenal. Il West Ham aveva questioni più urgenti all’orizzonte e con sette minuti dalla fine del primo tempo sembrava che tutto ciò che la squadra di Arteta doveva fare era tenere duro e aspettare fino a quando David Moyes non ritirava i pezzi grossi. Questi erano i momenti “sciatti” che così frustravano Arteta. Non sono riusciti a calmare il gioco al primo tentativo, invitando su di sé quel tipo di pressione che Nuno Tavares è mal preparato a far fronte. Lui e Gabriel Martinelli si sono piazzati entrambi in campo mentre Vladimir Coufal si è caricato sulla destra, con la sua croce troncata che ha sorretto Jarrod Bowen per superare al volo un deplorevolmente debole tentativo di muro di Gabriel.

Arteta ha insistito sul fatto che non era il caso, ma l’Arsenal sembrava una squadra che correva il rischio di congelarsi mentre il loro momento più grande era in attesa, certamente sono stati estremamente fortunati che Mike Dean abbia concluso che Bowen si era tuffato quando lui e Aaron Ramsdale stavano inseguendo la stessa palla lunga fuori area di rigore. Arteta non dimenticherà sicuramente quei momenti nervosi nella corsa di euforia che è arrivata con il fischio finale.

Né dovrebbe passare inosservato che, a parte Saka, sembravano privi di idee dal gioco aperto quando il punteggio era 1-1. Tuttavia, quando il tiro rasoterra del nazionale inglese è stato parato da Lukasz Fabianski, ha dato ai Gunners il calcio da fermo di cui avevano bisogno per ristabilire il loro vantaggio.

Nonostante il West Ham abbia una meritata reputazione per la sua potenza di fuoco offensiva su calci piazzati, ora è saldamente al centro del gruppo per i gol subiti da palle inattive, quattro dei 10 arrivati ​​da aprile. Anche se una testa di martello potrebbe essere a disposizione per vincere il duello aereo iniziale, non sembra sempre viva dove potrebbe cadere. Martinelli stava tagliando un passaggio sul secondo palo per Gabriel per tornare a casa. Dopo aver criticato i suoi giocatori giovedì sera per quella che ha definito la loro peggiore prestazione su calci piazzati in due anni, Moyes è stato più ottimista oggi.

“Siamo stati molto bravi con loro in due anni”, ha detto. “Oggi abbiamo preso un po’ di vantaggio dalla squadra, ma abbiamo giocato molto meglio con la palla. Avevamo molto possesso palla, abbiamo limitato l’Arsenal a meno opportunità. Quella è stata la scommessa che abbiamo preso e oggi non ha funzionato del tutto”.

Non solo questa squadra sottodimensionata del West Ham ha permesso ai suoi visitatori di segnare due volte su palloni morti, ma non ha mai girato del tutto i propri angoli e calci di punizione nel cuore in bocca momenti che spesso diventano per gli avversari. L’Arsenal non è stato così ombroso con il suo vantaggio per la seconda volta, ma le possibilità che avevano sono state respinte, Eddie Nketiah ha sprecato una serie di opportunità presentabili correndo dietro la linea di fondo. Il West Ham era pronto a spingersi in avanti alla ricerca del pareggio anche a costo di lasciare al centravanti ospite tutto lo spazio che voleva attaccare, scommettendo giustamente che non gli avrebbe fatto pagare.

Moyes non può essere biasimato per l’impegno del West Ham a inseguire i punti. Michail Antonio e Tomas Soucek sono entrati nella mischia alla fine, Bowen e Rice hanno completato 90 minuti prima delle partite più importanti della loro carriera nel West Ham. In questa occasione, però, l’Arsenal non ha mollato. Nonostante le oscillazioni dopo l’ultima sosta in nazionale, è diventata una sorta di storia per questa giovane squadra, che ha resistito fino alla fine contro Aston Villa, Manchester United e Chelsea negli ultimi tempi. Con il traguardo in vista, stanno facendo abbastanza.