L’armadio Leroy Merlin perfetto per tenere in ordine la casa

Se siete tornati alla normalità e il disordine sembra essersi impadronito della vostra casa, questo armadio Leroy Merlin sarà il vostro migliore alleato. Avere uno spazio multiuso per riporre e organizzare la casa sarà di grande aiuto.

Si tratta di un guardaroba ampio e pratico per la vita di tutti i giorni e la cosa migliore è che è super conveniente! Disporre di spazi funzionali in casa è facile se si sa da dove cominciare. Alcuni scelgono di aggiungere una base d’appoggio alla propria camera da letto per avere maggiore capienza senza sacrificare lo stile, altri optano per un’opzione sicura come un armadio pieghevole facile da combinare.

L’armadio Leroy Merlin che conquista tutti

I guardaroba sono essenziali per la nostra casa e il modello della serie One di Leroy Merlin ne è la prova. Si tratta di un armadio bianco a tre ante battenti che vi permetterà di vedere a colpo d’occhio ciò che avete nel guardaroba. Le porte a battente possono essere un’ottima opzione se si dispone di spazio nella stanza. È possibile aprirle completamente e non vi intralceranno durante l’allestimento.

Questo modello è caratterizzato da un design interamente bianco, il che significa che sta bene in ogni stanza della casa, in camera da letto, in ufficio o anche nella stanza dei bambini. È un esempio di praticità e si può portare a casa per meno di 160 euro.

Il guardaroba misura 200 cm di altezza, 150 cm di larghezza e 50 cm di profondità e la sua disposizione interna è caratterizzata da un binario per l’armadio e due mensole. Tuttavia, se avete bisogno di più elementi organizzativi, è completamente compatibile con la gamma di cassettiere e scarpiere della stessa serie.

Potete personalizzarlo e avere un armadio funzionale che starà benissimo in una stanza secondaria o anche nella camera da letto principale. È rivestito in melammina di alta qualità, molto facile da pulire e farà sì che l’armadio sembri nuovo più a lungo. Potrete pulirlo senza problemi e adattare gli interni alle esigenze della vostra famiglia.

Una volta acquistato, non ve ne pentirete: avrete ottenuto più spazio e organizzazione senza danneggiare il portafoglio. Inoltre, viene fornito con un kit di montaggio per essere installato facilmente. Diventerà un punto fermo che non smetterete mai di utilizzare e ora è possibile acquistarlo ad un prezzo scontato.

Non lasciatevelo sfuggire e avrete una casa ordinata senza alcuno sforzo. È una soluzione tanto semplice quanto efficace, per avere più spazio senza dover rinunciare a troppi metri nella stanza.

