L’armadio che tutti amano: Ikea lo riduce di prezzo per permetterti di averlo

Avere un buon armadio è sempre più importante. Anche se le case sembrano diventare sempre più piccole, è fondamentale avere spazi di archiviazione dove poter conservare sia i nostri vestiti per il giorno, come quelli di altre stagioni, così come tessuti vari. Asciugamani, coperte, lenzuola, copripiumini o tovaglie hanno anche bisogno di uno spazio, e grazie a Ikea puoi darglielo.

Inoltre, a prezzi davvero convenienti, poiché l’azienda svedese Ikea ha recentemente scontato uno dei suoi prodotti più venduti. Si tratta del suo armadio più venduto, un mobile versatile che gode del sostegno dei clienti e che puoi mettere nella tua camera da letto, in quella dei tuoi figli, nel bagno o anche nel corridoio o in cucina se vuoi, perché ovunque lo metti sarà fantastico.

Ikea sconta il prezzo del suo armadio «best-seller»

Oggi più che mai, uno spazio di archiviazione abbastanza ampio per organizzare le cose facilmente offre tranquillità e crea uno spazio più pulito e tranquillo in casa. A questo si aggiunge che conservare i vestiti in modo ordinato risparmia tempo ed energia. Ikea lo sa, e per questo mette a disposizione dei suoi clienti armadi come il modello KLEPPSTAD, il preferito dai clienti,

Si tratta di un mobile semplice e pratico, di colore bianco, con 3 ante e dimensioni di 117 cm di larghezza x 176 cm di altezza x 55 cm di profondità. Un armadio che ti offre tutte le funzioni di base in quanto, approssimativamente, la sua asta ha una capacità per circa 20 camicie appese alle grucce. Inoltre, su ogni ripiano c’è spazio per una decina di pantaloni e una ventina di magliette piegate.

Puoi ottenere il guardaroba dei tuoi sogni combinandolo con altri armadi della collezione e mensole aggiuntive

Se non fosse sufficiente, non preoccuparti, perché puoi ottenere più spazio di archiviazione con due mensole KLEPPSTAD aggiuntive. E se ancora ne hai bisogno, puoi aggiungere un altro armadio della serie KLEPPSTAD, sia in questo modello a tre ante che a due ante (ha la stessa altezza e profondità, ma è meno largo, con 79 cm) o con porte scorrevoli, che ha anche dimensioni di 117 cm di larghezza x 176 cm di altezza x 55 cm di profondità.