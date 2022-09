L’armadio a doppia funzione di Lidl che spazza le vendite

C’è chi approfitta della fine delle vacanze per riordinare la casa, un compito per il quale è solitamente necessario un aiuto (strumenti sia personali che necessari). Uno di questi oggetti che aiutano a mantenere l’ordine sono le scatole, necessarie soprattutto quando è necessario mettere via i vestiti estivi. Ma, se oltre ad una scatola, può avere una doppia funzione e un design accattivante, molto meglio. Lidlconsapevole di questa esigenza, dispone di un prodotto di questo tipo che occupa pochissimo spazio.

Nella sua sezione bazar, la catena tedesca ha tutti i tipi di novità, inclusa una singolare sgabello che è anche attraente armadio di stoccaggio.

Due in uno: da un lato, uno sgabello dal design semplice nel tuo soggiorno o ingresso. Dall’altro, un posto dove riporre tutto ciò che ti viene in mente.

Lo sgabello a doppia funzione, che sta conquistando Lidl, ha la capacità di 35 litri. Prodotto dall’azienda Livarno, supporta anche fino a 110 chili di peso. È disponibile in tutti i negozi Lidl e anche nel suo negozio online. Voucher; tagliando 14,99 €un prezzo ora ridotto.