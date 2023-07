L’aria condizionata Carrefour per risparmiare energia

Anche se il caldo estivo è arrivato più tardi del previsto nel nostro paese, da quando è arrivato non ci ha dato tregua. Indipendentemente dalla città spagnola in cui ti trovi, le temperature sono più alte del normale a causa dell’ondata di caldo in cui siamo immersi. Climatizzare la nostra casa è un fattore fondamentale per mitigare le conseguenze del caldo il ​​più possibile. Per questo motivo, Carrefour sta offrendo grandi sconti su diversi dei condizionatori d’aria più richiesti del loro catalogo.

La catena di supermercati francese sa sempre cosa i suoi clienti hanno bisogno, e a causa della prima ondata di caldo dell’estate, Carrefour ha deciso di abbassare il prezzo di una grande varietà di modelli di diverse marche per rendere le temperature estreme più sopportabili in molte città spagnole. Tuttavia, uno dei prodotti che attira particolarmente l’attenzione è questo condizionatore d’aria Infiniton Split che ha ricevuto uno sconto di quasi 200 euro.

Smetti di soffrire il caldo quest’estate grazie a Carrefour

Nelle calde giornate estive, la ricerca di una soluzione efficiente per mantenere le nostre case fresche e confortevoli diventa una priorità. È in questo contesto che il condizionatore d’aria Infiniton Split-a3503p+ si presenta come una scelta eccellente sul mercato, offrendo un perfetto equilibrio tra prestazioni, efficienza e comfort.

Il Infiniton Split-a3503p+ è un sistema di aria condizionata di tipo split, progettato con la tecnologia più recente per offrire prestazioni ottimali e un basso consumo energetico. Una delle caratteristiche distintive di questo modello è la sua capacità di raffreddamento di 3500 frigoriferi, il che lo rende un’opzione ideale sia per spazi residenziali che per uffici o negozi di medie dimensioni.

Uno dei vantaggi più evidenti del Infiniton Split-a3503p+ è la sua efficienza energetica. Dotato di una classificazione energetica A+++, questo condizionatore d’aria riduce al minimo il consumo di elettricità senza compromettere la sua capacità di raffreddamento. Ciò si traduce in un risparmio significativo sulla bolletta elettrica, permettendoti di godere di un ambiente fresco senza preoccuparti dei costi associati.

La migliore climatizzazione con il minor consumo energetico

Oltre alla sua efficienza energetica, il Infiniton Split-a3503p+ offre una serie di funzioni e caratteristiche che lo rendono unico nel mercato. Con la sua tecnologia di controllo intelligente, è possibile programmare e regolare la temperatura in modo preciso, adattandola alle proprie preferenze e necessità. Dispone anche di una modalità oscillazione che distribuisce l’aria in modo uniforme in tutta la stanza, garantendo un raffreddamento efficace in ogni angolo.

Un’altra caratteristica notevole di questo condizionatore d’aria è la sua funzione di deumidificazione, che aiuta a ridurre l’umidità nell’ambiente e crea una sensazione di freschezza più duratura. Questa funzione è particolarmente utile in aree con climi umidi o durante periodi di pioggia. Dispone anche di una funzione iClean Technology che consente una pulizia automatica.

Per quanto riguarda il design, il Infiniton Split-a3503p+ ha un aspetto che simula quello di uno specchio e gli conferisce un’estetica moderna ed elegante che si adatta a qualsiasi tipo di arredamento. La sua unità interna compatta e discreta può essere installata a parete occupando poco spazio, mentre l’unità esterna può essere facilmente posizionata in un punto strategico all’esterno dell’abitazione.

Mitiga gli effetti del caldo e climatizza la tua casa durante quest’estate con il condizionatore d’aria Infiniton Split-a3503p+. Grazie allo sconto del 25% applicato da Carrefour, ora puoi ottenere uno dei migliori condizionatori d’aria in termini di rapporto qualità-prezzo per soli 499 euro tramite il sito web ufficiale della catena di supermercati francese.