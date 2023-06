Largo e satinato: Pull&Bear lancia la sua collezione più elegante con questo vestito viola.

Per dare il benvenuto all’estate come si merita, Pull&Bear ha lanciato una collezione molto elegante, nella quale questo vestito viola è il capo principale. È una vera tendenza, con vari dettagli che spopolano questa stagione nello street-style, come il tessuto satinato o il collo halter.

Le esperte di moda adorano il tessuto satinato, che è super favorevole e sofisticato. Oltre ad essere protagonista di camicie e bluse femminili, è diventato un tessuto ricorrente anche in vestiti e completi pigiamieri.

Il nuovo vestito satinato di Pull&Bear

Realizzato al 100% in viscosa, è un vestito lungo con collo halter, in tessuto satinato, con scollo a V e spalline larghe. Il collo halter è uno dei più popolari nel vestire perché è molto sensuale e snellisce molto la silhouette. Inoltre, sta bene sia alle donne con un seno abbondante che a quelle con un seno piccolo.

È meraviglioso per un’occasione speciale di giorno o di sera. Il vestito ha una caduta bellissima e avvolge delicatamente la silhouette femminile, quindi sta incredibilmente bene a donne di tutte le taglie e con tutti i tipi di corpo.

Un altro dettaglio che ci ha fatto innamorare del vestito è lo scollo sulla schiena, un’altra delle tendenze più virali della stagione. Se non hai mai indossato un capo del genere, devi sapere che puoi farlo senza preoccupazioni scegliendo la biancheria intima più adatta.

Puoi optare per una coppe aderenti al seno, ma durante l’estate potrebbe essere più comodo un reggiseno apposito per questo tipo di scollatura, con delle fasce più lunghe da annodare in vita. Naturalmente, c’è sempre l’opzione di non indossare nulla.

Abbinare il nuovo vestito satinato di Pull&Bear è molto semplice. Puoi scegliere dei sandali piatti neri con un design a strisce, proprio come suggerisce il marchio, per rendere meno formale il vestito se cerchi un look curato ma informale.

Per essere invitata a una comunione o per uscire a cena e bere qualcosa, puoi osare con dei sandali con tacco dello stesso tono di viola che preferisci, come il viola. Il look monocromatico ha un grande potere di slanciamento, quindi ti piacerà il risultato.

Il vestito fa parte della nuova collezione di Pull&Bear e lo puoi trovare sul negozio online per 29,99 euro in una vasta gamma di taglie, dalla XS alla XL. Puoi anche verificare la disponibilità nel tuo negozio Pull&Bear più vicino.

