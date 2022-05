Lar España ha tagliato i suoi profitti dell’8% nel primo trimestre a 6,6 milioni

Spagna ha ottenuto un utile netto di 6,6 milioni di euro dentro primo trimestre 2022in diminuzione dell’8% rispetto allo stesso esercizio dell’anno precedente, dove tale cifra è salita a 7,2 milioni di euro.

Quei 0,6 milioni in meno sono dovuti all’importo totale risultante la vendita di 22 supermercati a Blackbrook Capital, una rendita straordinaria che non è stata in quest’ultimo anno. Inoltre, reddito è diminuito da 20,9 milioni nel primo trimestre dello scorso anno a 20,6 milioni di euro riportato in questo esercizio.

“Senza questo doppio effetto, il reddito ricorrente del primo trimestre 2022 sarebbe stato di 24,4 milioni di euro, l’1,2% in più rispetto ai 24,0 milioni di euro di reddito ricorrente realizzati tra gennaio e marzo dello scorso anno”, sottolinea Lar Spagna.

Secondo i risultati inviati alla National Securities Market Commission (CNMV), il l’utile operativo complessivo (EBIT) è salito a 12,9 milioni di euro nel trimestre, il 10,3% in più rispetto agli 11,7 milioni di euro ottenuti tra gennaio e marzo 2021.

Tra gennaio e marzo di quest’anno, gli asset di Lar España hanno chiuso vendite finali per un valore di 215,1 milioni di euro, il 29,2% in più rispetto al primo trimestre di un anno fa e l’8% in più rispetto al primo trimestre del 2019.

Inoltre, la società ha evidenziato che, nel corso del trimestre, i quattordici centri e parchi commerciali del SOCIMI hanno mantenuto un tasso di occupazione del 96%. “Hanno ricevuto 18,4 milioni di visite, il 22,8% in più rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, e ciò significa anche il recupero del 92% delle visite ricevute nel primo trimestre del 2019, poco prima della pandemia”, sottolinea.

La società pagherà un dividendo del valore di 30 milioni di euro venerdì prossimo, 27 maggio, in pagamenti di 36 centesimi per azione, che equivalgono a un rendimento per azione alla fine dello scorso anno del 7%, “trenta punti base sopra l’uno pagato l’anno precedente”.