L’appello di un ‘tiktoker’: “Ho bisogno di qualcuno che mi sostenga perché non mi piace lavorare”

Nani Unu non divertirsi. I tuoi video dentro Tic toc, dove ha quasi 257.000 follower, lo dimostrano. O, almeno, lo simulano. Nel rete sociale per eccellenza del centenariquesta giovane donna la impicca giorno per giorno, che, secondo le sue parole, non è stata una sentiero delle rose. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è avvenuta lunedì, quando ha chiesto l’elemosina lacrime: “Ho bisogno di qualcuno che mi sostenga perché Non mi piace lavorare‘, ha chiesto ai suoi fan. Non era ‘impostore‘ e il video è stato realizzato virale.

“Questa è una chiamata a solidarietà. Non lo farei se non lo fosse davvero urgente“, ha continuato desolata e tra i singhiozzi. Ha anche argomentato la sua richiesta: “Lo sento Sono nato per qualcos’altro. Non lo so. me ne serve uno soluzione. È molto difficile tutto questo”, ha confessato, pur mostrando, almeno alla faccia dei suoi seguaci, un’apparente salute mentale fragile.

Invece di enfatizzare il suo stato d’animo, gli utenti hanno ripreso il video con umorismo, che è già virale: in tre giorni ha superato i 9,5 milioni di visualizzazioni e 570.000 like.

“Zero offeso, identificato al 100%”, rispondono gli utenti

Oltre alle sue parole, cosa incide sul video e cosa lo ha reso virale tra i milioni di pubblicazioni sul rete socialeè il desolazione e il angoscia che Nani mostra. È vero che trovando a vocazione e sentire passione per quello che fai a volte non è facile. Succede a lei e a migliaia di persone. Ma da lì alla richiesta che venga mantenuta c’è un tratto e molti utenti lo hanno reso noto.

“Zero offeso, 100% identificato“, “Ho bisogno lo stesso”, io quando suona la sveglia per andare al lavoro”, “per favore, anche io”, sono le Commenti più ripetuti tra gli oltre 22.000 che la pubblicazione aggiunge. Inoltre, il suo peculiare appello ha riempito la cronaca nel suo Paese.

@asadodefasouwu #blessings #parati #fypシ #recuerdos #createforacause ♬ suono originale – Nani unu

Arma a doppio taglio: ora chiedete di non mandare in onda il video

Nani ha raggiunto richiamare l’attenzione, ma la sua richiesta non ha funzionato: senza avere un lavoro e nessuno che la sostenga. Inoltre, ha verificato che i social network possono essere a spada a doppio taglio. In questo senso ha pubblicato un altro video con l’etichetta #fermare il bullismo dove chiede che il suo video non venga trasmesso. Tuttavia, non l’ha cancellato.

“Me lo stanno chiedendo interviste e non so cosa dire perchè mi chiedono quale sarebbe il mio lavoro ideale E non so cosa dire. Non ce n’è”, spiega tra le lacrime. Gli utenti non ridono più e ora si chiedono se si tratti di uno scherzo o meno. Comunque sia, e per il tuo bene, speriamo che trovi presto una professione di tuo gradimento.