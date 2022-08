L’app a cui emigra (in massa) la generazione Z

Sii reale, l’applicazione nata in Francia e battezzata tra i suoi utenti come l’anti-Instagram, sta facendo passi da gigante nel mondo. È stato lanciato nel 2020, anche se il boom non è arrivato fino all’inizio di quest’anno, quando è passato da meno di 200.000 download mensili a un milione. La sua crescita continua ad aumentare, attestandosi ora a tre milioni di utenti che lo utilizzano quotidianamente. E la curva continua a puntare verso l’alto.

BeReal brilla per il suo approccio semplice. Non c’è algoritmo (hai tutti i contenuti disponibili e ordinati per momento di pubblicazione, non c’è l’intelligenza artificiale che decide per te), è molto privato (quindi è praticamente impossibile diventare un influencer), e puoi pubblicare, al massimo, una volta al giorno , attraverso un metodo basato sulle notifiche: a un’ora casuale della giornata, l’app ti chiama e quindi abilita il periodo in cui tutti i suoi utenti possono caricare una foto di ciò che stanno facendo in quel preciso momento. Pertanto, se la notifica viene attivata alle 9 di sera, il tuo “feed” sarà inondato di cene, cucine o qualcuno fortunato che beve qualcosa.

Sulla scia della bomba BeReal, le grandi domande che tutti si pongono sono ovvie. Avrà un tour? E, soprattutto, riuscirà a sconfiggere la tirannia dell’algoritmo Meta? I grandi investitori la pensano così: recentemente, l’azienda Andreessen Horowitz ha investito 30 milioni Nel suo sviluppo. E continuano ad apparire nuovi “partner” interessati.

Anche così, le risposte a queste domande, ovviamente, hanno solo tempo. Ma ciò che è chiaro è che BeReal sta riuscendo a capitalizzare sul frustrazione di una generazione che crede che l’attuale mercato digitale sia molto ostile, e che alza questo neonato come sua bandiera.

Senza la tirannia dell’algoritmo

Conosciamo tutti l’algoritmo, quel linguaggio invisibile che determina ciò che vediamo e ciò che non vediamo su Internet. Francesco Boix (@boix su Instagram, dove ha 97k follower, e Francesc Boix su YouTube, dove supera il mezzo milione), assicura, in qualità di esperto di marketing digitale presso l’agenzia Lateral Thinking, che “attualmente due o tre società private controllano spazio pubblico senza scrupoli e senza umanità”. Aggiunge inoltre che “la motivazione per la creazione di questi algoritmi è soddisfare gli investitoridi non fornire contenuti ai propri utenti”.

Naturalmente, il pubblico non è cieco di fronte a questi abusi e, secondo uno studio dell’Università americana di Georgetown, il 47% degli utenti di Instagram ha provato “stanchezza” nel vedere sempre gli stessi contenuti degli influencer rispetto a quelli dei loro amici. Una fatica che è stata accresciuta dalle ultime modifiche all’algoritmo dell’azienda di Zuckerberg, che relega ulteriormente l’escalation del priorità alle pubblicazioni di utenti anonimi che si nascondono lontano dalla celebrità digitale. In questa fucina di disagio emerge BeReal, il nuovo fiore all’occhiello della guerra degli utenti contro l’algoritmo e i contenuti prefabbricati.

massima privacy

Vuoi vedere il BeReal di qualcuno? O lo ha reso pubblico esplicitamente o non avrai accesso ai suoi post se non sei amico. Cosa vuoi fare il voyeur e consumare senza pubblicare? Nessuno dei due: in BeReal il contenuto è bloccato per chi non partecipa con le proprie foto. Queste funzionalità hanno risuonato molto con i centenari, una generazione che, come kaitlyn tiffany condannato in The Atlantic, ritiene che il marchio personale sia morto e che sia meglio essere anonimi online. Non più esaurirsi come i millennial per acquisire notorietà e rilevanza sociale: ora ci vuole essere nessuno.

Sì, è almeno curioso che la reazione a Internet del generazione Z –i nativi digitali– deve essere travolto dai suoi orrori. I centenari “sanno come funzionano i social network, sono più consapevoli di essere un’estensione del sé”, afferma Janira Planes, direttrice della comunicazione di Wuolah e specialista in cultura di Internet.

Per questo motivo, non è più necessario essere popolari, ma piuttosto erigere barriere all’esposizione. I termini mostranofinire‘ (per Instagram) e lucchetto (per Twitter), che sono account secondari senza indicazione della persona dietro l’utente e che servono per essere più reali e autentici a un piccolo gruppo di follower fidati. Le grandi reti se ne sono accorte e stanno cambiando per fornire questi livelli di privacy. Ad esempio, sia Twitter che Instagram hanno sviluppato strumenti per i migliori amici in cui il contenuto condiviso può essere consumato solo dalle cerchie sociali più vicine all’autore.

Filtri e naturalezza

Alcuni anni fa è emerso quello che è stato battezzato come Instagram casual, che ha promosso l’utilizzo dell’applicazione come un diario di autentici, naturali e senza filtro, nessun trucco. BeReal è essenzialmente questo. Le tue fotografie, scattate in doppio formato, con la fotocamera anteriore e posteriore che scattano contemporaneamente, devono essere scattate dall’app stessa e con una finestra di due minuti, quindi non c’è ‘staging’ [puesta en escena]Nessun ritocco, nessun filtro. Eccoti qui: senza altro.

“BeReal mostra una parte più genuina delle persone che ci circondano”, afferma Planes. Le cose più basilari della vita quotidiana, quelle che sembrano non essere interessanti, qui generano conversazione. Il contenuto è naturale, chi siamo veramente: “Grazie a BeReal so che mia cugina ora studia chiusa in casa, per esempio. In Insta no, la vedo lì mentre mangia, sulla spiaggia…”, continua Planes , mentre rafforzava la sua tesi con Tik-Tok in cui un utente rifletteva sul fatto che BeReal le aveva insegnato che “siamo tutti un po’ più noiosi di quanto cerchiamo di apparire. I tuoi amici non fanno continuamente piani, sono sul divano a guardare Nuova ragazza. E ieri hanno fatto la stessa cosa. E va bene”.

Nessun ‘influencer’ o contenuto virale

“Viene prodotto molto più contenuto di quello che può essere consumato, con il quale siamo tutti in una guerra assoluta per catturare l’attenzione della gente”, avverte Boix. Per questo, come aggiunge Planes, BeReal rompe questo schema, “è solo una cosa, pubblicata da persone con fiducia, una volta al giorno”. Non ci sono “influencer” qui, non virale, e quasi nessuna pretesa, solo un piccolo frammento della vita quotidiana dei tuoi amici.

Anche così, Francesc Boix ritiene che questo modo di vivere le reti sia ancora molto di nicchia “e la maggior parte degli account continua a consumare contenuti”corrente principale‘”. Nonostante alcuni Nostradamus del digitale assicurino che, grazie al suo approccio, BeReal potrebbe uccidere gli ‘influencer’, “sono ancora lontani dallo scomparire”, l’esperto si bagna.

Nessun rischio di dipendenza

Non ci sono più ore morte di ‘scroll’. In BeReal si entra, si guardano le foto della giornata e si esce. Se torni dentro, lo stesso contenuto: difficile diventare dipendenti. “C’è un punto di dipendenza dalla notifica giornaliera”, afferma Planes, tuttavia aggiunge che compensa perché non trascorri molto tempo sull’app durante il giorno. A differenza di Instagram, qui lo ‘scroll’ è finito. È un’app di passaggio e non, come definisce Boix i grandi social network, “pozzi senza fondo di contenuti”.