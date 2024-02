L’aperitivo di Lidl praticamente senza grassi e pronto in 15 minuti nell’Air Fryer

Ti piace l'idea di un aperitivo gustoso, che sia facile da preparare e povero di grassi? Se hai risposto sì, allora devi assolutamente provare il nuovo prodotto di Lidl che sta facendo incetta di consensi nei suoi punti vendita e che, inoltre, puoi preparare in soli 15 minuti con l'air fryer.

Infatti, questo delizioso snack appartiene alla cucina asiatica, quindi molti clienti si sono già recati da Lidl per acquistarlo e prepararlo in poco tempo. Puoi così goderti un aperitivo o un eccellente accompagnamento per un pranzo o una cena con amici. Vuoi sapere di cosa si tratta? Allora continua a leggere, perché ti sveliamo tutto nei dettagli.

L'aperitivo di Lidl pronto in 15 minuti con l'Air Fryer

Il successo di Lidl continua con l'ultimo dei suoi prodotti che i clienti acquistano come aperitivo. Parliamo delle Gyozas di Pollo Vici, deliziose empanadillas giapponesi con pollo che puoi trovare in Lidl a soli 3,99 euro per la confezione da 400 grammi. Queste gyozas sono un prodotto precotto e congelato che basta riscaldare nella tua Air Fryer o in un altro elettrodomestico per goderti un boccone croccante e gustoso.

Le gyozas sono un piatto tipico della cucina asiatica, in particolare di Cina e Giappone, costituite da una sottile pasta ripiena di carne, verdure o frutti di mare. Si possono cucinare al vapore, fritte o al forno, e solitamente vengono servite con salsa di soia, aceto o piccante. Sono l'ideale per condividere con la famiglia o gli amici, o per concederti un piacere senza sensi di colpa.

Come preparare le Gyozas di Pollo Vici con l'Air Fryer

Il modo più veloce e semplice per cucinare le Gyozas di Pollo Vici è con l'Air Fryer, un elettrodomestico che consente di friggere gli alimenti con aria calda e pochissimo olio. In questo modo, si ottiene un risultato croccante e dorato, senza aggiungere grassi o calorie in eccesso. Ecco i passaggi da seguire per preparare le gyozas con l'Air Fryer:

Riscaldi l'Air Fryer a 200ºC per alcuni minuti.

l'Air Fryer a 200ºC per alcuni minuti. Disponi le gyozas congelate nel cestello dell'Air Fryer, senza che si tocchino tra loro, e irrorale con un po' di olio in spray.

Imposta l'Air Fryer a 200ºC per 15 minuti , girando le gyozas a metà cottura per farle cuocere su entrambi i lati.

, girando le gyozas a metà cottura per farle cuocere su entrambi i lati. Rimuovi le gyozas dall'Air Fryer e servile con la salsa che preferisci.

Altri metodi di cottura per le Gyozas di Pollo Vici

Se non hai un'Air Fryer, non preoccuparti, perché puoi cucinare le Gyozas di Pollo Vici anche con altri elettrodomestici, come il forno a microonde, il forno tradizionale o la padella. Ecco come fare:

Le Gyozas di Pollo Vici di Lidl: un aperitivo perfetto

Le Gyozas di Pollo Vici di Lidl rappresentano un perfetto aperitivo per qualsiasi occasione, in quanto sono facili da preparare, gustose e povere di grassi. Inoltre, hanno un prezzo molto accessibile, solo 3,99 euro per la confezione da 400 grammi, rappresentando un risparmio significativo rispetto ad altri prodotti simili sul mercato. Quindi non lasciartele sfuggire e goditi il miglior aperitivo a un prezzo imbattibile!

4.5/5 - (6 votes)