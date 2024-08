Mario C. è un giornalista italiano che lavora per il sito di notizie Stopandgo.tv. Si è laureato in giornalismo presso l'Università di Roma e ha iniziato la sua carriera come corrispondente estero per una rete televisiva nazionale. Durante il suo soggiorno a Londra ha lavorato come redattore per un sito di notizie online. Attualmente, Mario è uno dei principali redattori di Stopandgo.tv. È responsabile della copertura giornalistica dei fatti più importanti e della scrittura di articoli di approfondimento. Mario è un grande appassionato di viaggi e un fotografo dilettante.