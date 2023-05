Lidl lancia un ombrellone speciale per la terrazza o il balcone per proteggersi bene dal sole quest’estate!

Lidl lancia un ombrellone speciale per la terrazza o il balcone per...

Per restare freschi tutto l’estate, scopri questa soluzione made in Ikea. Questo ombrellone dalle dimensioni perfette trova il suo posto ovunque!

Con il ritorno dell’estate, arriva anche un accessorio indispensabile da Ikea. Scopri questo ombrellone dalle dimensioni perfette per il tuo piccolo balcone!

Ancora qualche giorno per preparare l’estate con Ikea

Non hai finito di fare affari da Ikea. Con le sue migliaia di prodotti e i suoi articoli a prezzi contenuti, il marchio è senza dubbio uno dei punti di riferimento essenziali per arredare la tua casa.

E questo, senza spendere troppo. Perché quando hai un budget limitato, ti piace anche fare buoni affari per il tuo potere d’acquisto!

Ikea pensa quindi a coloro che vogliono abbellire la loro casa senza spendere troppo. Con l’estate che arriva tra poche settimane, è proprio il momento di trovare i prodotti giusti per far rivivere la tua casa per la nuova stagione.

E se ti prendessi cura dei tuoi spazi esterni? Se hai la fortuna di avere un balcone o una terrazza, è il momento di investire qualche euro.

Perché i tre mesi dell’estate che arrivano ti permetteranno di passare più tempo all’aperto. Allora, goditi appieno!

Per pranzare all’aria aperta a mezzogiorno o per cenare la sera, concediti questo bel tavolino che può trovare il suo posto anche accanto alle superfici più restrittive.

Approfitta anche della tua prossima visita da Ikea per trovare la soluzione perfetta per proteggerti dagli sguardi indiscreti dei tuoi vicini…

Quando si vive in un appartamento, non è sempre facile creare intimità sul proprio balcone. Grazie a questo paravento in legno d’acacia, potrai creare un ambiente accogliente e completamente intimo.

Da parte del gigante svedese, vieni a trovare i riferimenti adeguati per realizzare tutti i tuoi progetti. Perché non installare ad esempio questa chaise longue per abbronzarsi?

4.7/5 - (11 votes)