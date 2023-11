Da Ikea la lampada che imita il gioco dell’impiccato

Ikea vi propone una lampada che vi conquisterà il cuore. Oltre alla sua praticità e al basso prezzo, ha un design molto particolare: la lampada ricorda infatti il gioco dell’impiccato.

Come sapete, Ikea è maestra della decorazione e dell’arredamento. E nella decorazione, le lampade sono molto importanti. Creano l’atmosfera di una stanza. Vi presentiamo un modello di grande design per la vostra camera.

Ikea: una lampada che imita il gioco dell’impiccato

In inverno fa buio prima. Le lampade in casa sono quindi molto importanti. Le candele possono già dare un tocco confortante. Ma una lampada da comodino di design spesso fa la differenza. E il marchio ne ha una molto bella da offrirvi.

Per una camera da letto ultra-accogliente, abbiamo proposto diversi prodotti. Ma una nuova potrebbe fare la differenza. E non è affatto costosa. La forma della lampada imita il gioco dell’impiccato!

All’estremità dello stelo, un grande bulbo dà un tocco originale. Se volete il suo nome, è il modello Tvärhand. Si tratta di una lampada in metallo curvato. Il contrasto di questo prodotto Ikea è dato dalla sua base che è fatta in bambù!

La lampada è dotata di un lato antracite molto moderno e di una base in bambù che dona un effetto cocooning. Inoltre, l’enorme lampadina a forma di globo fa la differenza.

È quindi molto più luminosa. Come se non bastasse, la lampadina è a basso consumo. Si tratta quindi di un prodotto che potrebbe soddisfarvi per la decorazione della vostra stanza. Il suo prezzo non è molto elevato: è sufficiente pagare 12 euro.

Creare uno spazio di accoglienza per l’inverno

Questa lampada sarà quindi un piacevole elemento decorativo per la vostra stanza. Ma se volete uno spazio molto accogliente per l’inverno, Ikea ha altri prodotti per voi. Ad esempio, un tappeto caldo per evitare che i piedi si raffreddino. E questo accade fin troppo spesso!

In seguito, tutto dipende dallo stile degli interni. Ma per quanto riguarda la lampada, si adatta praticamente ovunque, questo è il vantaggio! Per pulire questo modello, tutto ciò che serve è un panno umido per rimuovere la polvere! Manutenzione molto semplice.

Inoltre, questa lampada Ikea presenta un vantaggio reale. Infatti, la base in bambù viene utilizzata per riporre il telefono per la notte ma anche per caricarlo! Oltre a essere bello, questo modello è anche molto pratico. E ricordate, costa solo 12 euro!

Se si vuole, può anche diventare un bel regalo di Natale! Un regalo utile e bello per far piacere a qualcuno della vostra famiglia.

Se desideri essere informato su altre offerte come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!