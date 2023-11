L’americano di cuadros che è indispensabile nel tuo armario

Una americana è un capo imprescindibile per il tuo fondo d’armario di questa stagione, e se è di quadri lo è ancora di più perché è la tendenza del momento. Se non vuoi perdere tempo guardando in tutti i negozi, abbiamo trovato per te l’americana di cuadros più bella dell’inverno a Mango. Ha le sue regole ed è ideale per un look da ufficio moderno, elegante e di classe.La americana de cuadros más TOP de MangoConfezionato in tejido misto di lana e disegno retto, ha le mani e la manga lunga con le punte abotonate. Il collo di pico con solapa è un grande acierto, in quanto alza visivamente il busto e fa sì che la siluetta risulti più elegante. Dispone di un pulsante e di due bolsillos delanteros.La falda a gioco, anch’essa confezionata in tejido misto di lana e con decorazioni di piastrelle di colore marrone, è mini. È ingrassato, e il suo design cruzado e drappeggiato affina la cintura e la rende tipica. La parte posteriore presenta una cremagliera invisibile. È disponibile a 29,99 euro in un’ampia scelta di taglie, dalla XXS alla XXL.Anche se ha una propria falda a gioco per combinarla, esistono molte altre opzioni per creare un look spettacolare. Per recarsi al negozio, contattare una maglia di punto di colore beige, un pantalone vaquero estilo culotte e unos botines cowboy estarás espectacular. Se vuoi ottenere un look più moderno, puoi ispirarti allo street style e scegliere di fare un salto nel mondo della moda. un legging effetto pelle di colore marrone, una camiseta bianca e, come calzatura, un paio di sandali con cingolo in pelle e cordoni di colore beige. È l’ideale per andare a mangiare o per fare un giro, per esempio.Una Americana con stampa di quadri come questo della nuova collezione di Mango è un capo molto versatile che sicuramente farà molto parlare di sé quest’anno. A differenza di quanto avveniva nelle stagioni precedenti, non si usa più solo ed esclusivamente con abiti formali, ma ora l’America ammette un altro tipo di look e si può indossare con un jeans, una camiseta e un abito da sera. scarpe da ginnastica con cordone. L’americana di trame con stampa di marroni è disponibile nel negozio online di Mango, e anche negli esercizi commerciali, a 79,99 euro, dalla taglia XXS fino alla XXL.

