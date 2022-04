L’allenatore del Manchester United Ralf Rangnick, nominato capo allenatore dell’Austria, continuerà a fare consulenza all’Old Trafford

Ralf Rangnick è stato nominato venerdì il nuovo allenatore della nazionale austriaca. L’allenatore tedesco inizierà il suo nuovo lavoro quest’estate e ha firmato un contatto per i prossimi due anni, ma l’accordo ha anche un’opzione automatica per altre due stagioni se la squadra si qualificasse per l’Europeo 2024 nella sua nativa Germania. Allo stesso tempo, l’attuale manager ad interim del Manchester United continuerà a lavorare per il club inglese come consulente per i prossimi due anni, come concordato quando ha firmato l’accordo lo scorso dicembre.

Da quando è arrivato al Manchester United, Rangnick ha portato la sua mentalità al club. Nonostante i risultati deludenti in campo, con il club attualmente sesto in Premier League, il modo in cui ha parlato dello stato attuale della squadra e di ciò che deve essere fatto in futuro ha chiarito che vede che ha tanto lavoro su girare intorno al club nella sala del consiglio come in campo. “Alla fine della stagione assumerò il ruolo di allenatore della nazionale austriaca, ma continuerò la mia consulenza con il Manchester United. Non vedo l’ora di fare la mia parte per aiutare lo United a diventare di nuovo una vera forza”, ha detto Rangnick dopo il annuncio. Farà parte della ricostruzione del club che la scorsa settimana ha annunciato l’attuale allenatore dell’Ajax Erik ten Hag come nuovo allenatore per le prossime quattro stagioni.

Questo sarà il primo ruolo di Rangnick nella gestione internazionale, anche se è stato direttore del calcio dei campioni d’Austria Red Bull Salisburgo tra il 2012 e il 2015. L’allenatore tedesco ha svolto il ruolo equivalente all’RB Lipsia ed è stato il manager dello sport e dello sviluppo della Lokomotiv Mosca prima di unirsi Uniti come manager ad interim nel dicembre 2021.