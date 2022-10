L’alleanza retail Epic Partners tenta anche Esselunga

Catena di supermercati italiana Esselunga entra a far parte anche di Epic Partners, pochi giorni dopo la cooperativa francese Sistema U. Il gruppo d’acquisto fondato dalla Germania Edeka sta guadagnando peso in Europa.

Più forti insieme

All’inizio di questa settimana, è stato annunciato che Système U, la quarta catena di supermercati più grande in Francia, si unirà a Epic Partners, l’alleanza di vendita al dettaglio con sede a Ginevra fondata dal leader del mercato tedesco Edeka. Ora sembra che anche Esselunga, la numero quattro in Italia, stia unendo le forze con il procurement hub. Lo riferiscono la rivista di settore francese LSA e la rivista di settore tedesca Lebensmittel Zeitung.

Ciò conferisce al raggruppamento un peso crescente: altri membri includono Picnic (Paesi Bassi), Migros (Svizzera), Biedronka (Polonia), Jerónimo Martins (Portogallo), ICA (Svezia) e Magnit (Russia). Sono tutte catene di supermercati forti nel loro mercato interno ma che difficilmente sviluppano operazioni internazionali. Quindi non competono tra loro e insieme sono più forti contro le multinazionali FMCG.

Resta da vedere, tuttavia, come Epic Partners continuerà a relazionarsi con l’Everest, la combinazione di acquisto che Edeka ha creato ad Amsterdam con il supermercato online Picnic. Entrambi sono guidati da Gianluigi Ferrari, l’ex alto dirigente di AgeCore, l’alleanza di vendita al dettaglio i cui membri includono Colruyt (Edeka ha lasciato quell’alleanza nel 2021 per insoddisfazione per il suo funzionamento). Epic preferirebbe concentrarsi su condizioni “al top” con i principali fornitori, Everest sull’approvvigionamento dei prodotti. Système U è anche membro dell’Everest, la domanda è cosa faranno gli altri membri di Epic.