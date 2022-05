“L’AIDS ci ha insegnato molto sulle infezioni come il covid-19”

Il 2 giugno si terrà al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) il primo galà “postcovid” di People in Red. L’obiettivo dell’evento è, ancora un anno, quello di raccogliere fondi per il Ricerca sull’HIV/AIDS. Il volto più visibile del gala è il dottore Bonaventura Clotet (Barcellona, ​​1953), Capo del Servizio Malattie Infettive dell’Ospedale Germans Trias i Pujol (Can Ruti, Badalona), direttore dell’Istituto di ricerca sull’AIDS IrsiCaixa e fondatore della Fundació Lluita Contra la Sida, che ora si chiamerà Fondazione Lluita contro le infezioni.

Ritorna il galà di People in Red.

Il gala avrà un punto molto speciale: Serrat, che ho il piacere di conoscere e con il quale sono amico da anni, ha deciso di esibirsi in esso l’anno del suo addio dal palco. Lui stesso ha detto che voleva aiutarci nelle indagini e gli sono molto grato. Lo facevamo sempre a dicembre, in concomitanza con la Giornata mondiale dell’AIDS [el 1 de diciembre]ma quest’anno l’abbiamo spostato all’estate a causa della situazione epidemiologica che esisteva alla fine dello scorso anno con la sesta ondata.

Inoltre, la Fundació Lluita Contra la Sida non si chiamerà più così.

-Sì, coincide con un cambio di marca della fondazione. È stata creata 30 anni fa e ora è ribattezzata Fundació Lluita Contra les Infeccions. Ha senso perché tutta la conoscenza generata sull’AIDS ci ha permesso di fare grandi passi avanti nella lotta contro altre infezioni.

Contro il covid, per esempio?

Per esempio. Ma l’AIDS ci ha anche insegnato i batteri multiresistenti agli antibiotici o le infezioni nelle persone immunosoppresse. Abbiamo visto che i batteri multiresistenti possono spesso essere curati con un trapianto fecale. Data la gamma di malattie a cui ci dedichiamo -che sono tutte infezioni-, data tutta questa diversità nella ricerca, non aveva senso che l’entità continuasse a chiamarsi Fundació de Lluita Contra la Sida.

E, nello specifico, cosa ci ha insegnato l’AIDS sul covid?L’AIDS era una malattia altamente stigmatizzata, e lo è tuttora. In questo senso è stato molto importante il contributo che abbiamo dato dalla fondazione e anche da IrsiCaixa. La ricerca nel campo dell’AIDS ci ha insegnato lo sviluppo di farmaci, il ruolo del sistema immunitario nelle infezioni, l’importanza della diagnosi precoce della risposta immunitaria, quale parte di essa ha svolto un ruolo più importante nella protezione delle persone infette. A partire dall’AIDS, siamo progrediti in altre malattie come il virus Ebola, il virus respiratorio sinciziale (RSV), nelle malattie legate all’invecchiamento -poiché l’AIDS accelera l’invecchiamento, la cosiddetta immunosenescenza-. Abbiamo anche appreso il ruolo svolto dal microbiota, che sono i milioni di batteri nell’intestino che svolgono un ruolo importante nella risposta immunitaria. Grazie all’AIDS si è imparato molto ed è per questo che i galà che abbiamo fatto sono stati molto importanti, poiché ci hanno permesso di raccogliere fondi per iniziare subito la ricerca. Ora, ad esempio, abbiamo bisogno di soldi per continuare gli studi con una coorte chiamata ‘#coronavis’, che cerca di conoscere la durata dell’efficacia dei vaccini nelle persone di età superiore ai 65 anni.

Non si sa ancora quante volte gli anziani dovranno essere vaccinati.

Esatto, ed è essenziale. Dobbiamo tenere presente che il vaccino è molto efficace, ma che disponiamo anche di farmaci che, se somministrati nei primi giorni di infezione, riducono dell’85% la progressione del covid-19. Sono paxlovid, remdesivir e anticorpi neutralizzanti. Ma, insisto, è importante indagare quali sono i parametri che indicano che una persona di età superiore ai 60 o 65 anni può avere una scarsa progressione o meno nonostante sia vaccinata. L’ideale è trovare vaccini che siano sterilizzanti [las que impiden el contagio]perché il vaccino ora non previene le infezioni, ma malattie gravi.

L’hai avvertito di recente poiché omicron provoca una malattia essenzialmente lieve, non genera molti anticorpi. Quante persone saranno reinfettate in questa ondata?

Ho diversi casi che sono stati reinfettati con omicron dopo quattro mesi. C’è un altro problema, che è l’immunosenescenza, l’invecchiamento del sistema immunitario. Inizia oltre i 50 anni e fa scomparire prima la risposta immunitaria. Di questo si sapeva poco, ma grazie alla ricerca condotta da IrsiCaixa, del gruppo di Marta Massanella, Julià Blanco e Julia García, è stato dimostrato che sì, che [la inmunidad se pierde] è perduto. Quindi dobbiamo essere preparati a rivaccinare più volte, anche se dobbiamo vedere quali sono i rivaccini più ottimali. Sembra che i vaccini che incorporano anche la variante omicron non siano quelli che proteggerebbero di più, ma lo sono quelli che includono le varianti beta e Wuhan.

Perché in questo momento tutto indica che saremo vaccinati più volte all’anno.

Sì, ma devi sapere con quale frequenza devi essere vaccinato, qual è la combinazione più ottimale di vaccini, cosa dovrebbe essere incluso per essere più efficace contro tutte le varianti. E questo ha bisogno di ricerca, e la ricerca ha bisogno di soldi. C’è molto talento in Catalogna e Spagna, ma abbiamo bisogno dei centri di ricerca per avere soldi. Ora, il gruppo guidato da Nuria Izquierdo e Julià Blanco, a IrsiCaixa, ha confrontato i test antigenici rapidi e ha visto che rilevano molto bene l’omicron. Non sapevamo se fossero efficaci per l’omcron e la ricerca ci ha dimostrato che lo sono.

Quando l’infezione da ómicron risulta positiva?

Con le nuove varianti che stanno circolando, gli antigeni sono positivi il quarto giorno dopo aver avuto il primo sintomo.

Torniamo all’AIDS. Perché non troviamo il vaccino? Sembra sempre che siamo molto vicini.

Il virus dell’AIDS ha un’altissima capacità di mutare, motivo per cui progettare un vaccino che copra tutte le varianti è molto difficile. Sebbene sia in fase di sviluppo un vaccino preventivo, i risultati non sono ancora disponibili. Il sistema immunitario è sempre un passo indietro, ci vuole tempo per sviluppare la risposta degli anticorpi neutralizzanti e dell’immunità cellulare. E quando lo fa, le particelle sono cambiate. Ma la sfida più importante è l’eradicazione della malattia, che è già cronica, cosa difficile perché il virus si nasconde in alcune cellule, che sono i linfociti CD4, ma in una percentuale molto bassa, inferiore all’1%. Ecco perché vanno individuati e distrutti, e non è facile perché per farlo bisogna riattivare questo virus che si trova all’interno di queste cellule apparentemente normali. E, una volta che il virus è fuori, possono comparire molti virus mutanti, e lì devi avere degli anticorpi che li blocchino e un’immunità cellulare generata da un vaccino terapeutico che ha educato il sistema immunitario a riconoscere i mutanti virali. Non è facile. In questo momento solo tre persone nel mondo sono state curate dall’AIDS attraverso trapianti di midollo osseo, ma ciò non può essere fatto perché ha un rischio maggiore rispetto al corretto trattamento antivirale.

Si nota già l’aumento delle entrate dovuto al covid?

La verità è che sì, c’è più reddito, anche se è anche vero che non c’è un aumento significativo dell’ucis. Ma dobbiamo monitorare l’immunità generata dai vaccini, che sappiamo sta diminuendo. Gli anticorpi neutralizzanti nelle persone vaccinate diminuiscono drasticamente a sei mesi e più nelle persone anziane. Quindi, se non continuiamo a rivaccinare, ci sarà una significativa riduzione degli anticorpi. Ci sono ancora morti per covid-19, ci sono ancora le ammissioni all’ucis. Le mascherine devono continuare ad essere utilizzate al chiuso, in spazi chiusi: servono a prevenire contagi e re-infezioni.

Sembra che finiremo tutto l’anno con a quarta dose di vaccino, non?

-Sì, sembra di sì.

E vedremo altre pandemie?

-Sì; in effetti, ce ne sono già molti. La ricerca dovrebbe concentrarsi sul concetto “One Health”. [una sola salud: la humana, la animal, la medioambiental]. La globalizzazione e il riscaldamento del Pianeta provocheranno zone di desertificazione, che faranno saltare i virus dagli animali all’uomo: è la cosiddetta zoonosi. Gli animali non vengono trattati correttamente, sono sovraffollati e quindi le infezioni saltano. La Danimarca ha dovuto abbattere un’intera fattoria di visoni che era stata infettata da una variante del covid-19. Se non teniamo conto di tutte queste cose, ci saranno più zoonosi. Nel 2002 abbiamo avuto SARS-CoV-1; nel 2003 la MERS; e nel 2019 SARS-CoV-2. Sono virus presenti negli animali intermedi, molti dei quali nei pipistrelli. Se i soldi fossero stati spesi per la ricerca nel primo focolaio di SARS-CoV-1, ora avremmo un vaccino efficace che avrebbe impedito l’intera pandemia. È un peccato che i governi non imparino che la ricerca crea posti di lavoro, crea brevetti, crea aziende. È la via più semplice per uscire da una crisi a medio termine e aiuta a prevenire infezioni che hanno ripercussioni economiche, come il covid-19.