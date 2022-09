L’Agenzia Europea dei Medicinali avverte che la pandemia non è finita

Il Agenzia europea per i medicinali (EMA) Martedì ha avvertito che la pandemia di covid-19 “è ancora in corso” e ha esortato a farsi vaccinare contro il virus con il regime primario o una dose di richiamo aggiornata poiché la stagione fredda aumenta il rischio di contagio.

Il capo della strategia di vaccinazione EMA, Marco Cavalieri, ha sottolineato che il vaccini bivalenti adattati alle nuove varianti di SARS-CoV-2, che causa il covid-19, presente diversi ceppi del virus per amplificare la risposta immunitaria” alle varianti ora in circolazione e ha sollecitato “prepararsi per una nuova ondata di infezioni, in linea con il trend mostrato dal virus negli ultimi due anni”.

La priorità nell’uso di questi vaccini aggiornati come richiamo dovrebbe essere data alla popolazione con aumento del rischio di gravità compresi quelli di età superiore ai 60 anni, le persone immunodepresse, le donne in gravidanza, i pazienti con malattie di base che li mettono a rischio, gli anziani e il personale sanitario e delle case di cura.

“In vista della stagione autunnale e invernale, invitiamo i cittadini europei a farlo ottenere il vaccino primario o farli rivaccinare, se sono ammissibili, su consiglio della loro autorità sanitaria nazionale”, ha detto Cavaleri.

Alla domanda sulla dichiarazione di lunedì del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che “la pandemia è finita”, il primario dell’EMA, Steffen sete, ha avvertito che “ciò che dovrebbe essere chiaro è che in Europa lo consideriamo ancora la pandemia è ancora in corso e che è importante che gli Stati membri si preparino” a rafforzare la protezione e “prevenire la diffusione di questa malattia” nel continente.

L’EMA ha sostenuto questo mese tre vaccini bivalenti delle aziende farmaceutiche Pfizer e Moderna adattato alle sottovarianti di omicron come BA.4 e BA.5, oltre alla variante originale di SARS-CoV-2, una dose aggiornata per prepararsi alle ondate di infezioni in autunno.

Questa preparazione è destinata alle persone oltre i 12 anni che hanno ricevuto almeno il regime primario contro la malattia, ha l’obiettivo di proteggere meglio dalle varianti di SARS-CoV-2 in circolazione in questo momento e “si prevede che fornisca una protezione più ampia contro diverse varianti”, ha sottolineato l’EMA.