L’Agenzia dei medicinali non vede prove che colleghino i vaccini Covid e l’epatite infantile acuta

L’Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (AEMPS) ha pubblicato mercoledì il ’15° Rapporto di Farmacovigilanza sui Vaccini COVID-19′. Tra le principali conclusioni, non ci sono prove sufficienti per stabilire l’associazione tra queste dosi e casi di epatite autoimmune. La comunicazione arriva dopo l’allarme sanitario sorto intorno alla comparsa di diversi casi di epatite acuta in bambini di origine sconosciuta, anche in Spagna. Dal primo momentogli esperti hanno escluso qualsiasi relazione con la somministrazione del vaccino contro il coronavirus.

Con i dati dell’AEMPS, fino al 9 maggio 2022, In Spagna sono state somministrate 101.369.478 dosi di vaccini contro il coronavirus, dopo aver registrato 70.965 notifiche di eventi avversi. Rimangono gli eventi segnalati più di frequente disturbi generali (febbre e dolore nell’area vaccinale), il sistema nervoso (mal di testa e vertigini) e il sistema muscoloscheletrico (mialgia e artralgia).

Attualmente, in Spagna si somministrano le dosi di Pfizer e Moderna e, sul totale delle persone vaccinate, il 51% sono donne

L’AEMPS precisa che -dall’inizio della campagna vaccinale fino all’8 maggio 2022- sono state somministrate queste 101.369.478 dosi di vaccini, che corrispondono per un totale di 41.190.416 persone. Il 65% delle dosi somministrate corrispondeva a Comirnaty (Pfizer); 23% a Spikevax (ex covid-19 Vaccine Moderna), 10% a Vaxzevria (ex AstraZeneca) e 2% a Jcovden (ex Janssen). Attualmente, in Spagna, vengono somministrati i vaccini Comirnaty e Spikevax.

Secondo lo stesso documento, sul totale delle persone vaccinate, Il 51% sono donne. Per quanto riguarda la distribuzione per fasce di età, Il 67% corrisponde a persone tra i 18 ei 65 anniil 21% alle persone di età superiore ai 65 anni, il 7% alle persone tra i 12 ei 17 anni e il 5% ai bambini di età inferiore ai 12 anni.

epatite infantile

Proprio nelle ultime settimane l’allarme è stato lanciato dalla comparsa di casi di epatite acuta di origine sconosciuta nei bambini e, una delle ipotesi inizialmente lanciate, è che ci fosse una sorta di relazione con la somministrazione di vaccini covid. Qualcosa che gli esperti hanno categoricamente escluso. Datato 20 maggioil Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC, per il suo acronimo in inglese) conta attualmente 132 casi registrati di epatite acuta di origine sconosciuta in bambini nei paesi dell’Unione Europea.

Per il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, la causa dell’epatite nei bambini rimane sconosciuta.

Sono stati segnalati casi in Spagna (26), Austria (2), Belgio (9), Cipro (2), Danimarca (6), Francia (2), Grecia (3), Irlanda (13), Italia (35), Paesi Bassi (6), Norvegia (4), Polonia (3), Portogallo (12) e Svezia (9). L’organismo europeo insiste che la causa esatta ancora “sconosciuto”. In alcuni casi, in particolare nel Regno Unito, una possibile associazione con infezione da adenovirusma sono allo studio anche altre ipotesi e possibili cofattori.

L’allarme sui casi di epatite infantile è saltato quando il Regno Unito ha notificato il Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) 10 casi di epatite acuta grave di eziologia sconosciuta in bambini precedentemente sani di età inferiore a 10 anni in Scozia. Dopo aver avviato un’indagine nazionale, tre giorni dopo erano stati identificati 74 casi in questa popolazione.

prove insufficienti

Nella comunicazione che questo mercoledì ha rilasciato l’AEMPS non viene fatto alcun riferimento specifico all’epatite infantile. Cosa chiarisce eSe hai qualche domanda per quanto riguarda la somministrazione di vaccini contro il coronavirus e la comparsa di casi di una malattia cronica caratterizzata da infiammazione del fegato.

Pertanto, si conclude che rispetto a Comirnaty e Spikevax, alle dosi attualmente somministrate nel nostro Paese, vi sono “prove insufficienti per stabilirne l’associazione con la comparsa di epatite autoimmune”. Dall’AEMPS specificano a El Periódico de España, quotidiano dello stesso gruppo, Prensa Ibérica, che questo giornale, che “il segnale è stato valutato negli adulti perché sono i casi notificati. Non ci sono state notifiche nei bambini”.

70 notifiche ogni 100.000 dosi

D’altra parte, il rapporto specifica che i dati presentati includono le notifiche ricevute in Spagna di eventi avversi verificatisi dopo la vaccinazione contro il covid-19 e “le reazioni avverse dovute al vaccino non possono essere prese in considerazione fino a quando non viene confermata una diagnosi”. con la sua amministrazione. Fino all’8 maggio sono stati registrati nel database FEDRA un totale di 70.965 notifiche di eventi avversi, che corrisponderebbero a 70 notifiche ogni 100.000 dosi somministrate.

Il 67% è stato segnalato da operatori sanitari e il 33%, per cittadinanza. La maggior parte delle notifiche corrisponde a donne (73%) e le persone tra i 18 ei 65 anni (87%). Delle 70.965 segnalazioni di eventi avversi, prosegue il documento, 12.960 sono state ritenute gravi, intendendo come tali qualsiasi evento avverso che richieda o prolunghi il ricovero, dia luogo a disabilità significativa o persistente. o malformazione congenitamette in pericolo la vita o è fatale Delle 12.960 notifiche di eventi avversi considerati gravi ricevute fino all’8 maggio, 434 hanno presentato esito fatale, conclude l’AEMPS.