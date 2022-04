Lagarde non dà indizi su quando aumenteranno i tassi: “Aspetteremo i dati”

Il presidente di Banca centrale europea (BCE), Cristina Lagarde, non ha fornito indizi su come agirà l’organo che presiede alla riunione di luglio. “Adotteremo tutte le misure necessarie per adempiere al mandato della BCE di perseguire la stabilità dei prezzi e contribuire a salvaguardare la stabilità finanziaria”, questa è stata la risposta del banchiere francese alla domanda di un possibile aumento dei tassi in estate.

Lo ha sottolineato Lagarde, che ha partecipato a una tavola rotonda organizzata dal Fondo monetario internazionale (FMI). la politica monetaria dell’Unione Europea “dipenderà dai nuovi dati che arriveranno e l’evoluzione delle nostre valutazioni sulle prospettive”quindi “nelle attuali condizioni di elevata incertezza, manterremo l’opzionalità, la gradualità e la flessibilità nella conduzione della politica monetaria”. “Non ha senso fissare un giorno o una scadenza (per un rialzo dei tassi), stiamo aspettando di avere tutti i dati”ha aggiunto.

Parimenti, il presidente della Bce ha indicato che l’inflazione, diffusa nell’area euro e ben al di sopra del target del 2%, continua ad essere “inflazione dal lato dell’offerta” e quindi “deve essere affrontata con gradualità”. “Con i dati di luglio lo determineremo a che punto del terzo trimestre terminare gli acquisti netti e se è necessario un aumento dei tassi“, ha spiegato.

GUINDOS SUPPORTA GLI HALCONES

In un’intervista a ‘Bloomberg’, il vicepresidente della BCE, Luis de GuindosÈ stato mostrato il più vicino ai “falchi” della banca centralecon affermazioni che contrastano enormemente con quanto annunciato da Lagarde alla conferenza stampa per la riunione della banca centrale di aprileEsattamente una settimana fa.

“Non vedo alcun motivo per cui non dovremmo interrompere il nostro programma di acquisto di asset a luglio”, ha aggiunto Guindos, in linea con la posizione ufficiale della BCE, che la scorsa settimana ha confermato che il programma di acquisti terminerà al più tardi a giugno. “Per il primo rialzo dovremo vedere le nostre proiezioni, i diversi scenari”, ma “Dal punto di vista di oggi, luglio è possibile e anche settembre, o più tardi, è possibile. Vedremo i dati e solo allora decideremo”.

Appena sette giorni fa, Lagarde ha sottolineato che la sequenza era chiara: primo, finire di fare la spesa; quindi aumentare i tassi. “Non ci siamo ancora”assicurato.