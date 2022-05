Lagarde: “La Bce non si è fatta prendere dal panico, siamo a una svolta”

Il presidente di Banca centrale europea (BCE), Christine Lagardeha negato questo martedì che l’organizzazione monetaria “sono andato nel panico” a causa dell’elevata inflazione che si è stabilizzata nella zona euro.

In un’intervista concessa a ‘Bloomberg’ al World Economic Forum di Davos, ha spiegato che la Bce “è a un punto di svolta“e che il suo obiettivo è”normalizzare la politica monetaria“.

In tal senso, ha ribadito, come ha commentato questo lunedìche finirà l’era dei tassi negativi nella zona euro settembredopo che la BCE ha alzato i tassi nelle riunioni di luglio e settembre.

“È probabile che saremo in grado di uscire dai tassi negativi entro la fine del terzo trimestre“, ha affermato in un post sul blog della banca centrale intitolato “Normalizzazione della politica monetaria nell’Eurozona”.

“Mi aspetto che il programma di acquisto di PPP finisca molto presto nel terzo trimestre”, ha affermato il banchiere centrale, “ciò consentirebbe un aumento dei tassi a luglioin linea con le previsioni”, ha aggiunto.

NORMALIZZAZIONE DELLA POLITICA MONETARIA

Naturalmente, ha voluto segnare il terreno dicendo che “questo non costituirebbe un inasprimento della politica monetaria; piuttosto, lasciare i tassi di interesse invariati in questo contesto costituirebbe un allentamento della politica, che al momento non è giustificato”.

Lagarde ha aggiunto che se l’inflazione si stabilizza intorno al 2% a medio termine, lo sarà è opportuna una più progressiva normalizzazione verso il tasso neutro. Ciò garantirebbe che la domanda raggiunga nuovamente l’offerta e che le pressioni inflazionistiche si calmino.

“Ma la situazione che stiamo attualmente affrontando è complicata dalla presenza di shock di offerta negativi. Ciò crea ulteriore incertezza sulla rapidità con cui si attenueranno le attuali pressioni sui prezzi, su come si evolverà la capacità in eccesso e sulla misura in cui le aspettative di inflazione rimarranno ancorate al nostro obiettivo”.

Pertanto, Lagarde ritiene che “c’è argomentazioni a favore della gradualità, dell’opzionalità e della flessibilità nell’adeguamento della politica monetaria”, ha dichiarato il banchiere centrale. Allo stesso modo, ha sottolineato che la BCE ha una guida importante per la politica, che è quella di generare un’inflazione del 2% a medio termine e verranno prese le misure necessarie per farlo.

“Per questa ragione, è prematuro a questo punto discutere come le politiche di bilancio della BCE – in particolare il reinvestimento dello stock di asset acquisiti nell’ambito del PEPP e dell’APP in scadenza – interagirà con il processo di normalizzazione dei tassi di interesse”, ha precisato. Per il momento, “agiranno i nostri tassi ufficiali come strumento marginale per aggiustare l’orientamento della politica monetaria”, ha insistito.