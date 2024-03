L’affare Lidl che non puoi perdere: ecco il ‘thermomix’ scontato del 50% che sta spopolando

L’affare Lidl che non puoi perdere: ecco il ‘thermomix’ scontato del 50%...

Sei uno di quelli a cui piace cucinare in modo semplice, veloce e vario, probabilmente hai già sentito parlare del Monsieur Cuisine Smart, il robot da cucina di Lidl che fa concorrenza alla famosa Thermomix. Questo strumento multifunzione ti consente di preparare ogni tipo di ricetta, dalle zuppe e salse alle paste e marmellate, con la semplice pressione di un pulsante. Inoltre, è dotato di un display touch da 8 pollici, connessione WiFi, controllo vocale e oltre 600 ricette preinstallate che vengono aggiornate mensilmente.

Ma il bello è che ora puoi ottenere questo prodotto del 2024 a metà del suo prezzo originale. Sì, hai capito bene: Lidl ha lanciato una promozione irresistibile per la prenotazione del Monsieur Cuisine Smart, che ti permette di risparmiare 200 euro sull'acquisto. Vuoi sapere come sfruttare questa opportunità unica? Ti spieghiamo tutto qui sotto.

L'offerta per risparmiare sul Monsieur Cuisine Smart di Lidl

Il processo per ottenere il Monsieur Cuisine Smart a metà prezzo è molto semplice. Basta seguire questi passaggi:

Scarica l'app di Lidl Plus sul tuo cellulare e registrati con i tuoi dati.

Vai alla sezione “Prenota e Ritira” dell'app e seleziona il Monsieur Cuisine Smart.

e registrati con i tuoi dati. Vai alla sezione Prenotalo dal 19/2 al 25/2 e scegli il negozio in cui desideri ritirarlo.

e scegli il negozio in cui desideri ritirarlo. Ritiralo nel tuo negozio selezionato dal 5/3 al 8/3, scansiona la tua carta digitale e paga in cassa.

scansiona la tua carta digitale e paga in cassa. Ricevi 5 coupon mensili da 40 euro di sconto a partire dal 22/4.

Facile, no? Con questa promozione, pagherai 399,99 euro per il robot da cucina, ma riceverai 200 euro in coupon che potrai utilizzare nei tuoi acquisti futuri da Lidl. In questo modo, il prezzo finale del Monsieur Cuisine Smart sarà solo di 199,99 euro, un vero affare.

Le caratteristiche del Monsieur Cuisine Smart

Il Monsieur Cuisine Smart è il robot da cucina intelligente di Lidl che ti permette di cucinare in modo semplice, veloce e vario. Con questo strumento multifunzione, puoi preparare ogni tipo di ricetta, dalle zuppe e salse alle paste e marmellate, con un semplice clic. Inoltre, dispone di una serie di caratteristiche e funzioni che lo rendono unico e molto pratico. Ecco alcuni dettagli:

È un robot da cucina multifunzione che svolge più di 20 funzioni diverse , come bollire, soffriggere, cuocere a vapore, impastare, mescolare, montare, tritare, frantumare, macinare, emulsionare e molto altro. In questo modo, puoi preparare piatti di ogni tipo, dagli antipasti e primi piatti ai dessert e bevande, con un unico strumento.

, come bollire, soffriggere, cuocere a vapore, impastare, mescolare, montare, tritare, frantumare, macinare, emulsionare e molto altro. In questo modo, puoi preparare piatti di ogni tipo, dagli antipasti e primi piatti ai dessert e bevande, con un unico strumento. Ha una potenza di 1200 W, una velocità di rotazione fino a 5500 giri/min e una temperatura regolabile tra 37 e 130°C. Queste prestazioni ti permettono di adattare il robot da cucina alle tue esigenze e preferenze, così come ottenere diverse consistenze e sapori nelle tue ricette.

una velocità di rotazione fino a 5500 giri/min e una temperatura regolabile tra 37 e 130°C. Queste prestazioni ti permettono di adattare il robot da cucina alle tue esigenze e preferenze, così come ottenere diverse consistenze e sapori nelle tue ricette. È dotato di un recipiente mescolatore in acciaio da 4,5 litri, che ha una capacità di cottura fino a 3 litri . Questo recipiente ha due maniglie laterali e una frontale, che facilitano la manipolazione e il trasporto. Inoltre, ha un coperchio con apertura di riempimento e bicchiere dosatore, che ti permettono di aggiungere ingredienti durante la cottura senza dover aprire il coperchio.

. Questo recipiente ha due maniglie laterali e una frontale, che facilitano la manipolazione e il trasporto. Inoltre, ha un coperchio con apertura di riempimento e bicchiere dosatore, che ti permettono di aggiungere ingredienti durante la cottura senza dover aprire il coperchio. Dispone di uno schermo touch da 8 pollici, che ha una velocità di aggiornamento maggiore e una migliore risoluzione rispetto ad altri modelli. Questo schermo ti permette di accedere alle varie funzioni e programmi del robot da cucina, così come visualizzare le ricette e i video con chiarezza e comodità.

che ha una velocità di aggiornamento maggiore e una migliore risoluzione rispetto ad altri modelli. Questo schermo ti permette di accedere alle varie funzioni e programmi del robot da cucina, così come visualizzare le ricette e i video con chiarezza e comodità. Ha funzione WiFi e controllo vocale, che ti permettono di collegare il robot da cucina a Internet e al tuo cellulare, così come attivare e controllare il robot da cucina con la tua voce. In questo modo, puoi ricevere aggiornamenti mensili di ricette, accedere all'applicazione delle ricette, visualizzare video su YouTube e molto altro.

Altre specifiche del Monsieur Cuisine Smart

Incorpora più di 600 ricette preinstallate con istruzioni passo-passo, che possono essere programmate e adattate in base alle porzioni. Alcune di queste ricette hanno un video di accompagnamento, che mostra i dettagli della preparazione sullo schermo del robot da cucina.

con istruzioni passo-passo, che possono essere programmate e adattate in base alle porzioni. Alcune di queste ricette hanno un video di accompagnamento, che mostra i dettagli della preparazione sullo schermo del robot da cucina. È dotato di una bilancia integrata per pesare direttamente nella pentola , che ha una precisione di 5 grammi e un range fino a 5 chilogrammi. Questa bilancia ti permette di dosare gli ingredienti con precisione e senza dover utilizzare altri utensili.

, che ha una precisione di 5 grammi e un range fino a 5 chilogrammi. Questa bilancia ti permette di dosare gli ingredienti con precisione e senza dover utilizzare altri utensili. Ha un timer di 99 minuti e un programma fino a 12 ore per funzioni come fermentazione e cottura a bassa temperatura. Queste funzioni ti permettono di programmare il robot da cucina in anticipo e lasciare che cucini per te, così come preparare ricette che richiedono un lungo tempo di cottura, come yogurt, pane o carni tenere.

per funzioni come fermentazione e cottura a bassa temperatura. Queste funzioni ti permettono di programmare il robot da cucina in anticipo e lasciare che cucini per te, così come preparare ricette che richiedono un lungo tempo di cottura, come yogurt, pane o carni tenere. Offre 10 programmi automatici preinstallati per impastare, cuocere a vapore, soffriggere, slow cook, cottura a bassa temperatura, fermentazione, cottura delle uova, programma di pulizia, montare e fare purè. Questi programmi ti permettono di selezionare la funzione adatta per ogni ricetta con un solo clic. Inoltre, è possibile aggiungere altri programmi automatici tramite aggiornamento, come riscaldamento dell'acqua e cottura del riso.

per impastare, cuocere a vapore, soffriggere, slow cook, cottura a bassa temperatura, fermentazione, cottura delle uova, programma di pulizia, montare e fare purè. Questi programmi ti permettono di selezionare la funzione adatta per ogni ricetta con un solo clic. Inoltre, è possibile aggiungere altri programmi automatici tramite aggiornamento, come riscaldamento dell'acqua e cottura del riso. È compatibile con dispositivi Android e ha ventose nella base per una tenuta sicura. Queste caratteristiche ti permettono di utilizzare il robot da cucina con il tuo cellulare e impedire che si muova o cada durante il funzionamento.

Come vedi, il Monsieur Cuisine Smart è un robot da cucina molto completo e versatile, che ti permette di cucinare in modo semplice, veloce e salutare. Inoltre, con la promozione di Lidl, puoi ottenerlo a un prezzo imbattibile. Non perdere questa opportunità e prenota subito il tuo Monsieur Cuisine Smart prima che terminino le scorte.

