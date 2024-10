L’affare di questo Natale: Lidl abbassa i prezzi di tutti i suoi calendari dell’Avvento, solo per un tempo limitato

Man mano che si avvicina dicembre, i supermercati iniziano a esporre i loro variopinti calendari dell’Avvento, segnando l’inizio del conto alla rovescia per il Natale. Questa tradizione, originaria della Germania e diffusasi negli ultimi decenni, ha trovato un posto speciale nelle case italiane, trasformando ogni giorno di dicembre in una piccola festa piena di sorprese per adulti e bambini.

Lidl presenta i suoi calendari dell’Avvento: offerte uniche e design vari

Nel volantino alimentare di Lidl per l’ultima settimana di ottobre 2024, la catena propone una promozione speciale su tutti i suoi calendari dell’Avvento, disponibile dal venerdì 25 al domenica 27 ottobre.

Per questa stagione, Lidl presenta calendari dell’Avvento di cinque marchi famosi: Favorita, Milka, Kinder Bueno, Chupa Chups e Nickelodeon, con prezzi che vanno da 1,49€ a 10,99€.

Calendari dell’Avvento Lidl.

Inoltre, sono disponibili in diversi design. La collezione Nickelodeon presenta personaggi amati come i Minions, la squadra di Paw Patrol, Barbie e Hello Kitty. Nella gamma di calendari dell’Avvento Kinder Bueno, si possono trovare diversi design e dimensioni, con prezzi che variano da 7,99€ a 9,99€.

Il significato dell’Avvento nel calendario liturgico

L’Avvento segna l’inizio del calendario liturgico cristiano, un periodo dedicato alla preparazione e alla riflessione prima della nascita di Cristo. Questa fase comprende i quattro domeniche che precedono la celebrazione del Natale, e la sua durata varia tra 22 e 28 giorni, a seconda della data in cui cade la festività.

I primi calendari dell’Avvento: un’eredità tedesca

La storia del calendario dell’Avvento risale alla Germania, dove nel XIX secolo, le famiglie aiutavano i bambini a contare i giorni fino al Natale utilizzando segni di gesso sulle porte o negli angoli delle case.

Nel 1908, il tipografo tedesco Gerhard Lang creo il primo calendario stampato. Questi calendari, che includevano scomparti con caramelle, divennero molto popolari in Germania, decenni dopo, la mancanza di risorse a seguito della Seconda Guerra Mondiale resero difficile la loro produzione.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il tipografo tedesco Richard Sellmer non solo riuscì a produrre calendari dell’Avvento, ma portò anche questa tradizione negli Stati Uniti, dove divenne rapidamente popolare. Questo successo ha stimolato la diffusione e la commercializzazione dei calendari in molti paesi occidentali, rendendoli un elemento essenziale delle celebrazioni natalizie.

L’evoluzione dei calendari dell’Avvento

I calendari dell’Avvento sono notevolmente evoluti, trasformandosi da simbolo religioso in una tradizione festiva amata in tutto il mondo. Oltre a segnare semplicemente i giorni che ci separano dal Natale, questi calendari evocano la gioia e l’attesa delle celebrazioni familiari.

Con le loro diverse presentazioni e sorprese, sono riusciti ad adattarsi ai gusti contemporanei, mantenendo allo stesso tempo la loro essenza originale. Ogni finestra aperta non rivela solo un piccolo regalo, ma anche la magia e il calore del Natale.

