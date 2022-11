L’accessorio più chic per la tavola è di H&M e sarà il protagonista delle vostre cene estive.

Le stoviglie sono uno di quegli elementi che tutti abbiamo in casa: a prescindere dal design, dalla qualità o dalla forma, è indubbiamente essenziale avere dei piatti su cui servire il cibo ogni giorno. Oggi vi mostriamo un H&M Accessori per la casa per le vostre stoviglie La sezione casa di H&M sta crescendo a passi da gigante, e sembra che ormai tutte le principali catene di moda abbiano inserito sezioni casa nei loro negozi. Il successo dei programmi televisivi di decorazione e miglioramento della casa ha incrementato la vendita di articoli per la casaI nuovi arredi per la casa sono particolarmente apprezzati quando si tratta di design originali e accattivanti.

Il piatto da portata di H&M Home che vi piacerà.

Questo è il Grande fontana di servizio in ceramica un bellissimo piatto da portata che aggiungerà un tocco super chic alla vostra tavola quest’estate e diventerà uno degli elementi più belli che metterete in tavola. Il prezzo di questo fantastico piatto è di 12,99€, un investimento che vale la pena fare.

Questo piatto da portata di H&M Home è a forma di pesce, un design perfetto per questo periodo dell’anno, in quanto darà uno stile estivo e marino alla tavola. Si tratta di una bellissima ciotola da portata in ceramica smaltata realizzata al 100% in gres con un disegno in rilievo sul bordo, tutto in bianco. 3 cm di altezza, 22,5 cm di larghezza e 40 cm di lunghezza, una dimensione fantastica sia per la tavola che per il tavolo. per servire le insalate così come i piatti principali o gli antipasti, i dessert… è così versatile che ci si può mettere di tutto! Per quanto riguarda le istruzioni per la cura, si tratta di un pezzo di stoviglie Lavabile in lavastoviglie e nel microonde. Se ne avrete cura, è una di quelle stoviglie che possono durare per molti anni, anche per diverse generazioni, come quelle che magari sono ancora in casa vostra e che erano di vostra nonna. Se volete avere un contenitore molto speciale per sorprendere i vostri ospiti quando servite qualsiasi tipo di cibo, questo piatto da portata di H&M Home sarà senza dubbio un’opzione fantastica, perché per pochi soldi avrete qualità, stile e un bel design.